Электрический седан NIO ET7 может проехать до 1000 км

Китайская компания NIO показала свое новое детище – электрический седан ET7.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания NIO из Шанхая расширила ассортимент выпускаемых электромобилей. К уже представленным ранее кроссоверам EC6, ES6 и ES8 добавится первый в истории бренда люксовый седан.

К уже представленным ранее кроссоверам NIO EC6, ES6 и ES8 добавится первый в истории бренда люксовый седан nio.com

Основным конкурентом для ET7 станет Tesla Model S – стилистически автомобили очень похожи, хотя новинка существенно крупнее своего американского оппонента – длина машины 5098 мм (+118 мм), а колесная база достигает 3060 мм (+100 мм).

В списке базового оснащения – панорамная крыша, аудиосистема с 23-мя динамиками и цифровая приборная панель nio.com

Среди особенностей новинки – панорамная крыша, оригинальная пульсирующая задняя светотехника и низкий коэффициент сопротивления воздуху Сх 0,23. В салоне ET7 есть полностью цифровая приборная панель, аудиосистема с 23-мя динамиками мощностью 1000 Вт, а также сидения, оснащенные на обоих рядах подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Все это входит в стандартное оснащение машины.

Покупателям NIO ET7 будут предложены три варианта батареи – на 70, 100 и 150 кВтч nio.com

Покупателям будут предложены три варианта батареи – на 70, 100 и 150 кВтч. В зависимости от этого запас хода составит 500, 700 или 1000 км. В движение машину приводят два электромотора суммарной мощностью 480 кВт (653 л.с.) и крутящим моментом 850 Нм. На разгон до 100 км/ч полноприводному седану потребуется всего 3,9 секунды.

Дизайн салона выполнен в духе минимализма, но электронные компоненты превосходят существующие аналоги в несколько раз nio.com

Для NIO ET7 будет доступна автономная система управления, которая имеет в своем арсенале камеру Aquila на 8 Мп (у Tesla – 1,2 Мп), 48-ядерный процессор Nvidia, который в 7 раз производительнее аналогичного у Tesla и лидар с дальностью до 500 м и 120-градусным углом обзора. Всего в систему входит 33 различных датчика, включая 2 высокоточных модуля позиционирования и 12 ультразвуковых сенсоров.

Для NIO ET7 будет доступна автономная система управления nio.com

NIO также работает над системой быстрой замены аккумулятора, получившей название Power Swap Station 2.0. Она позволяет произвести замену АКБ менее чем за 3 минуты. Одновременно с этим будет проведена диагностика машины. Станция PSS 2.0 позволит выполнять до 312 операций по замене АКБ в день, причем, заезд и выезд машины для выполнения этой операции может осуществляться без участия водителя. В компании обещают до конца нынешнего года построить 500 таких станций по всей стране.

Стоимость новинки стартует с отметки $58 380 nio.com

Стоимость новинки стартует с отметки 378 тысяч юань, что эквивалентно $58380. В эту цену не входит стоимость батареи, которую компания предлагает в лизинг. В качестве альтернативы можно приобрести ET7 с батареей по цене 448 тысяч юань (около $69 200). Первые товарные экземпляры поступят к покупателям в первом квартале 2022 года. Компания уже принимает заказы на автомобиль с депозитом порядка $772.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Tesla представила "бюджетную" версию кроссовера Model Y, а концерн Volkswagen намерен поручить зарядку электромобилей роботам.