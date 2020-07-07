Электрический седан Audi A9 e-tron бросит вызов Mercedes

В ближайшие годы Audi планирует вывести на рынок в общей сложности до 20 моделей на электротяге (100% электро + плагин-гибриды). Одной из машин этой линейки станет новый электрокар по названием A9 e-tron.

Как разузнал британский журнал Autocar, производитель уже дал "зеленый свет" модели – сейчас A9 e-tron находится на ранней стадии разработки (проект носит кодовое название E6). В продаже новый электрокар появится в 2024 году.

Audi A9 e-tron - предполагаемый дизайн; autocar.co.uk

Автомобиль будет построен на новой электромобильной платформе PPE, которую Ауди разрабатывает совместно с Porsche. Инсайдеры утверждают, что A9 e-tron получит кузов спортивного седана или лифтбэка, при этом по своим размерам он будет похож на нынешнюю Audi A7 Sportback (а вот вместительность салона составит на уровне Audi A8). На картинке выше представлен возможный дизайн будущей модели.

В оснащение авто войдет ряд продвинутых систем, в частности, автопилот и 5G-интернет.

Коммерческая задача A9 e-tron – составить конкуренцию предстоящему Mercedes-Benz EQS и наследнику Jaguar XJ. Эти две модели также будут электрокарами.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Audi первой в мире представила электромобиль с тремя двигателями.