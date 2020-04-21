Электрический Porsche Taycan станет доступнее

В модельной гамме Porsche появится Taycan начального уровня с задним приводом, меньшей батареей и более низкой ценой.

Porsche Taycan 4S porsche.com

В интервью журналу Car Magazine руководитель отдела исследований и разработок Porsche Майк Штайнер рассказал о новинке: "Будет модель с задним приводом и меньшей батареей, что сделает ее более доступной по цене".

По словам Штайнера, она понравится людям, живущим в районах, где погодные условия не требуют наличия полного привода. Ожидается, что первыми новинку получат покупатели в Китае.

Porsche Taycan 4S porsche.com

Напомним, что на сегодняшний день Taycan 4S в стандартной комплектации оснащен полным приводом, аккумуляторной батареей емкостью 79,2 кВтч и двумя электродвигателями, которые выдают суммарно до 390 кВт/530 л.с. Это позволяет спорткару преодолевать на одной зарядке до 405 км (по циклу WLTP).

Porsche Taycan 4S porsche.com

Taycan 4S также может быть оснащен аккумулятором Performance Plus мощностью 93,4 кВтч, который увеличивает запас хода до 462 км. В этой версии автомобиль имеет более высокую отдачу силового агрегата – 420 кВт/571 л.с. В обоих случаях Taycan 4S разгоняется до первой "сотни" за 3,8 секунды и максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Porsche Taycan 4S porsche.com

В то время как будущая модель начального уровня получит менее мощную батарею, чем ее полноприводные аналоги, автомобиль станет доступнее, чем Taycan 4S, стоимость которого начинается в США с $105 тыс.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украину уже приехали первые экземпляры Porsche Taycan.