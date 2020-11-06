Электрический Porsche Taycan Cross Tourismo попался без камуфляжа

Компания Porsche пополнит семейство электромобилей спортивным универсалом Porsche Taycan Cross Tourismo.

Об этом сообщает британский портал Autocar. Журналисты опубликовали шпионские фото прототипа Taycan Cross Tourismo, который проходит финальные дорожные тесты.

2021 Porsche Taycan Cross Tourismo autocar.co.uk

Новинка полностью лишена камуфляжа, что позволяет подробно рассмотреть ее дизайн. От купеобразного седана Taycan новинка отличается немного иным оформление передней части, увеличенным дорожным просветом и задней частью кузова.

2021 Porsche Taycan Cross Tourismo autocar.co.uk

Профиль электрокара напоминает концепт Mission E Cross Turismo, который компания представила в 2018 году.

2018 Porsche Mission E Cross Turismo porsche.com

2021 Porsche Taycan Cross Tourismo autocar.co.uk

Автомобиль построен на электрической платформе PPE, в создании которой принимали участие специалисты компании Audi. Ожидается, что техническую "начинку" универсал позаимствует у седана Taycan. В частности, базовая заднеприводная модификация 4S будет иметь в своем арсенале 530 л.с. и батарею емкостью 79,2 кВтч. Позже к линейке Cross Turismo присоединятся и более мощные варианты – 680-сильный Turbo, а также 761-сильный Turbo S с литий-ионным аккумулятором на 93,4 кВтч.

2021 Porsche Taycan Cross Tourismo autocar.co.uk

Дебют универсала перенесли с декабря на начало 2021 года из-за пандемии коронавируса. Сборка Porsche Taycan Cross Tourismo будет организована на завода компании в Цуффенхаузене. Цены станут известны ближе к началу продаж.

2021 Porsche Taycan Cross Tourismo autocar.co.uk

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche намерена расширить семью электрокаров и тестирует новый кроссовер Porsche Macan EV.