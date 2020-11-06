Электрический Porsche Taycan Cross Tourismo попался без камуфляжа

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
1,0 т.
Электрический Porsche Taycan Cross Tourismo попался без камуфляжа

Компания Porsche пополнит семейство электромобилей спортивным универсалом Porsche Taycan Cross Tourismo.

Об этом сообщает британский портал Autocar. Журналисты опубликовали шпионские фото прототипа Taycan Cross Tourismo, который проходит финальные дорожные тесты.

2021 Porsche Taycan Cross Tourismo

Новинка полностью лишена камуфляжа, что позволяет подробно рассмотреть ее дизайн. От купеобразного седана Taycan новинка отличается немного иным оформление передней части, увеличенным дорожным просветом и задней частью кузова.

2021 Porsche Taycan Cross Tourismo

Профиль электрокара напоминает концепт Mission E Cross Turismo, который компания представила в 2018 году.

2018 Porsche Mission E Cross Turismo
2021 Porsche Taycan Cross Tourismo

Автомобиль построен на электрической платформе PPE, в создании которой принимали участие специалисты компании Audi. Ожидается, что техническую "начинку" универсал позаимствует у седана Taycan. В частности, базовая заднеприводная модификация 4S будет иметь в своем арсенале 530 л.с. и батарею емкостью 79,2 кВтч. Позже к линейке Cross Turismo присоединятся и более мощные варианты – 680-сильный Turbo, а также 761-сильный Turbo S с литий-ионным аккумулятором на 93,4 кВтч.

2021 Porsche Taycan Cross Tourismo

Дебют универсала перенесли с декабря на начало 2021 года из-за пандемии коронавируса. Сборка Porsche Taycan Cross Tourismo будет организована на завода компании в Цуффенхаузене. Цены станут известны ближе к началу продаж.

2021 Porsche Taycan Cross Tourismo

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche намерена расширить семью электрокаров и тестирует новый кроссовер Porsche Macan EV.

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