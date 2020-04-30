Электрический пикап Hummer задерживается из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса затронула все без исключения отрасли, включая автомобильную.

Помимо отмены многих ежегодных автомобильных мероприятий, эпидемия привела к переносу презентаций целого ряда интересных новинок, в том числе, первого электрического пикапа возрожденного бренда Hummer.

Официальный тизер GMC Hummer EV gmc.com

О возвращении Hummer в качестве модели подразделения GMC было объявлено в начале года в рекламе финала чемпионата по американскому футболу Super Bowl. Тогда была озвучена дата официальной презентации пикапа – 20 мая. Учитывая, что пандемия вируса продолжается, нам придется немного подождать, чтобы узнать, что представляет собой первый полностью электрический пикап от General Motors.

ЧИТАЙТЕ: Битва титанов: три электромобиля будут сражаться за покупателей

Предполагаемый облик пикапа GMC Hummer EV motor1.com

ЧИТАЙТЕ: Имя ему Никола Барсук: представлен пикап с запасом хода 1000 км

Новая дата дебюта пока не озвучена, но в компании GMC сообщают, что работа над новинкой продолжается. Исходя из заявлений представителей производителя, график запуска модели в производство не поменялся и серийный автомобиль появится у дилеров в конце 2021 года, одновременно с дебютом моделей-конкурентов, в частности, Tesla Cybertruck.

Предполагаемый облик пикапа GMC Hummer EV motor1.com

Пока же компания предлагает посмотреть короткое видео с пикапом с высоты птичьего полета:

Как писал ранее OBOZREVATEL, Илон Маск пообещал представить новый электрический пикап.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!