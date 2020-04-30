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30 апреля • обновлено в 20:01
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Электрический пикап Hummer задерживается из-за коронавируса

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Эпидемия коронавируса затронула все без исключения отрасли, включая автомобильную.

Помимо отмены многих ежегодных автомобильных мероприятий, эпидемия привела к переносу презентаций целого ряда интересных новинок, в том числе, первого электрического пикапа возрожденного бренда Hummer.

Официальный тизер GMC Hummer EV

Официальный тизер GMC Hummer EV

gmc.com

О возвращении Hummer в качестве модели подразделения GMC было объявлено в начале года в рекламе финала чемпионата по американскому футболу Super Bowl. Тогда была озвучена дата официальной презентации пикапа – 20 мая. Учитывая, что пандемия вируса продолжается, нам придется немного подождать, чтобы узнать, что представляет собой первый полностью электрический пикап от General Motors.

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Предполагаемый облик пикапа GMC Hummer EV

Предполагаемый облик пикапа GMC Hummer EV

motor1.com

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Новая дата дебюта пока не озвучена, но в компании GMC сообщают, что работа над новинкой продолжается. Исходя из заявлений представителей производителя, график запуска модели в производство не поменялся и серийный автомобиль появится у дилеров в конце 2021 года, одновременно с дебютом моделей-конкурентов, в частности, Tesla Cybertruck.

Предполагаемый облик пикапа GMC Hummer EV

Предполагаемый облик пикапа GMC Hummer EV

motor1.com

Пока же компания предлагает посмотреть короткое видео с пикапом с высоты птичьего полета:

Как писал ранее OBOZREVATEL, Илон Маск пообещал представить новый электрический пикап.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США
Теги
электромобили пикап Hummer General Motors
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