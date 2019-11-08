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8 ноября • обновлено в 18:51
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Электрический Mini вызвал неожиданный ажиотаж

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Mini Electric побил все рекорды популярности у потенциальных покупателей.

Об этом сообщает портал InsideEVs. По данным аналитиков компании BMW, новый электромобиль Mini вызвал огромный ажиотаж. На сегодняшний день более 78 тысяч покупателей продемонстрировали свой живой интерес к новинке.

Mini Electric

Mini Electric

bmw.com

Mini Electric

Mini Electric

bmw.com

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Правда, пока это не заказы или резервы, а лишь проявленный интерес. Однако, если конверсия составит 50%, то компания может рассчитывать на продажи 300-350 тысяч электрических Mini ежегодно.

Mini Electric

Mini Electric

bmw.com

Для сравнения, за 9 месяцев текущего года подзаряжаемый (plug-in) гибрид Mini Cooper S E Countryman ALL4 приобрели по всему миру 12 тысяч покупателей, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Суммарно гибридную версию купили более 31 тысячи человек.

Mini Electric

Mini Electric

bmw.com

Ранее компания обнародовала прайс-лист на электрический Mini для американского рынка. Рекомендованная цена с учетом доставки составляет $30750, но за счет государственной компенсации ($7500) покупатель заплатит всего $23250. Для сравнения, электрический Nissan Leaf с учетом субсидии стоит $22490.

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Mini Electric

Mini Electric

bmw.com

Возможно, именно привлекательное ценовое предложение на Mini Electric заставило обратить внимание на новинку многих потенциальных покупателей. На сегодняшний день это самый дешевый электрокар на американском рынке.

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Электромобиль оснащен мотором мощностью 135 кВт (184 л.с.), питание для которого обеспечивает 32-киловаттная батарея. С таким арсеналом автомобиль способен разгоняться от 0 до 100 км за 7,3 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 150 км/ч. Запас хода составляет порядка 200-230 км (WLTP). Производство Mini Electric стартует в декабре нынешнего года.

Mini Electric

Mini Electric

bmw.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan создала электрический Leaf с двумя моторами.

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Тема
Новости автомира
Место
США
Теги
Mini электромобили новости авто Nissan
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