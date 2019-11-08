Электрический Mini вызвал неожиданный ажиотаж

Mini Electric побил все рекорды популярности у потенциальных покупателей.

Об этом сообщает портал InsideEVs. По данным аналитиков компании BMW, новый электромобиль Mini вызвал огромный ажиотаж. На сегодняшний день более 78 тысяч покупателей продемонстрировали свой живой интерес к новинке.

Mini Electric bmw.com

Mini Electric bmw.com

Правда, пока это не заказы или резервы, а лишь проявленный интерес. Однако, если конверсия составит 50%, то компания может рассчитывать на продажи 300-350 тысяч электрических Mini ежегодно.

Mini Electric bmw.com

Для сравнения, за 9 месяцев текущего года подзаряжаемый (plug-in) гибрид Mini Cooper S E Countryman ALL4 приобрели по всему миру 12 тысяч покупателей, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Суммарно гибридную версию купили более 31 тысячи человек.

Mini Electric bmw.com

Ранее компания обнародовала прайс-лист на электрический Mini для американского рынка. Рекомендованная цена с учетом доставки составляет $30750, но за счет государственной компенсации ($7500) покупатель заплатит всего $23250. Для сравнения, электрический Nissan Leaf с учетом субсидии стоит $22490.

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Mini Electric bmw.com

Возможно, именно привлекательное ценовое предложение на Mini Electric заставило обратить внимание на новинку многих потенциальных покупателей. На сегодняшний день это самый дешевый электрокар на американском рынке.

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Электромобиль оснащен мотором мощностью 135 кВт (184 л.с.), питание для которого обеспечивает 32-киловаттная батарея. С таким арсеналом автомобиль способен разгоняться от 0 до 100 км за 7,3 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 150 км/ч. Запас хода составляет порядка 200-230 км (WLTP). Производство Mini Electric стартует в декабре нынешнего года.

Mini Electric bmw.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan создала электрический Leaf с двумя моторами.

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