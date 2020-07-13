Электрический мини Duster за €15 000 показался на живых фото

В начале марта Dacia представила концептуальный кроссовер Spring Electric в качестве прототипа своего первого электромобиля. Между тем румынские СМИ опубликовали снимки серийной версии этой модели – правда, на них машина в частичном камуфляже.

3,7-метровый Dacia Spring является европейским вариантом электрического Renault City K-ZE, который уже производится и выпускается в Китае. Как и ожидалось, от исходной модели румынская новинка будет отличаться измененной передней частью и "кормой" – как видно на фото, именно эти зоны сейчас и замаскированы.

Dacia Spring. Фото: DaciaClub.ro

А вот технический отличий у Dacia Spring будет будет еще больше. Его сделают более безопасным, качественным и, возможно, более "дальнобойным", чем Renault City K-ZE (запас хода последнего составляет примерно 200 реальных километров).

Dacia Spring. Фото: DaciaClub.ro

Dacia Spring. Фото: DaciaClub.ro

Естественно, такой ряд улучшений скажется на цене: если City K-ZE стоит в Поднебесной от 7500 евро, то Dacia Spring, как считают французские СМИ, "потянет" минимум на 15 000 евро. Но, несмотря на это, он все равно будет одним из самых доступных электромобилей на европейском рынке.

Dacia Spring. Фото: facebook.com/AtelierulDeDetailingCraiova

Dacia Spring. Фото: facebook.com/AtelierulDeDetailingCraiova

Отметим, что в портфеле Dacia электрокар Spring будет шестой моделью. Сейчас модельный ряд марки входят такие бюджетники, как Logan, Sandero, Duster, Lodgy и Dokker. К слову, в Украине все эти машины продаются под брендом Renault.

Dacia Spring. Фото: facebook.com/AtelierulDeDetailingCraiova

Dacia Spring. Фото: facebook.com/AtelierulDeDetailingCraiova

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украину приехал обновленный большой кроссовер Renault Koleos.