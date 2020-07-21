Электрический Mercedes S-Class поедет дальше, чем Tesla Model S

В следующем году Mercedes должен вывести на рынок электрический аналог S-Class – седан EQS. Во время ежегодного собрания акционеров концерна глава Daimler Ола Каллениус рассказал интересные детали о будущей новинке.

Пожалуй, самая главная новость – запас хода Mercedes EQS составит нешуточные 700 км. Это больше, чем предлагает самая свежая Tesal Model S (647 км).

Прототип Mercedes EQS. Внешний вид серийной версии пока засекречен. Фото: Daimler

Кроме того, грядущий электрокар похвастает очень быстрой зарядкой – он сможет принимать ток до 350 кВт, благодаря чему запас батарей будет пополнятся на 80% менее чем за 20 минут.

Что касается других характеристик, серийный EQS получит два электродвигателя, а также полный привод. Возможно, характеристики силовой установки будут таким же, как и у его прототипа – 476 л.с. и 760 Нм.

Базироваться новинка будет на совершенно новой модульной платформе EV, а в ее конструкции будут применены сталь, алюминий и карбон.

Производится EQS будет вместе со следующим поколением обычного S-Class на новом заводе Mercedes в Штутгарте.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что похожий электромобиль – премиальный седан с внушительными характеристиками – готовит и Jaguar.