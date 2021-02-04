Электрический Mercedes-Benz EQA спешит в Украину

Генеральное представительство Mercedes-Benz в Украине анонсировало старт продаж электромобиля EQA. Новинка доступна к заказу в официальной дилерской сети компании.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Первенец модельной гаммы – EQA 250 – оснащается приводом на передние колеса, а в движение новинку приводит электромотор мощностью 140 кВт (190 л.с.). Питание для него обеспечивает батарея емкостью 66,5 кВтч.

Первенец модельной гаммы – EQA 250 – оснащается приводом на передние колеса media.daimler.com

Автомобиль способен преодолевать на полностью заряженной батарее до 426 км (по циклу WLTP). Но уже во втором квартале нынешнего года семейство пополнится полноприводными версиями с дополнительным электродвигателем и мощностью свыше 200 кВт, а также версией с увеличенным запасом хода, способной преодолеть более 500 км.

в движение новинку приводит электромотор мощностью 140 кВт (190 л.с.) media.daimler.com

В богатую комплектацию Mercedes-Benz EQA входят адаптивные светодиодные фары High Performance, электропривод двери багажника, 18-дюймовые легкосплавные диски, амбиентная подсветка салона с 64 цветами, камера заднего вида и прочие приятные и полезные опции.

Автомобиль способен преодолевать на полностью заряженной батарее до 426 км media.daimler.com

Информационно-развлекательная система с искусственным интеллектом MBUX имеет расширенные коммуникативные функции, связанные с электрической составляющей модели. В частности, она снабдит водителя данными об уровне зарядки АКБ, запасе хода, распределении энергии, а также навигационными данными о ближайших зарядных станциях.

Информационно-развлекательная система с искусственным интеллектом имеет расширенные коммуникативные функции media.daimler.com

С помощью системы MBUX можно также программировать параметры предстоящего маршрута, режимы движения, настраивать ток зарядки и выполнять дистанционный запуск силового агрегата.

Для новинки будут доступны специальные версии Electric Art и AMG Line, а также стайлтинг-пакет Night. Стоимость EQA 250 в начальной комплектации стартует с отметки 37780 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-AMG показала на видео свой гибридный гиперкар, а новый Mercedes-Benz EQS замечен во время зимней сессии тестов.