Электрический кроссовер Volkswagen замаскировали под Peugeot
Volkswagen стремительно расширяет гамму электромобилей. На тестах замечен новый кроссовер, который получит обозначение ID.6.
Первые иллюстрации новинки опубликовал портал Carscoops. Помимо представленных ранее хэтчбека ID.3 и недавно дебютировавшего кроссовера ID.4, в компании продолжают работу по электрификации модельного ряда. Следующим представителем электрических VW обещает стать среднеразмерный кроссовер ID.6.
Прототип, замаскированный под одну из моделей Peugeot, заметили на дорожных тестах. Новинка будет использовать унифицированную платформу MEB, а по всем параметрам она будет крупнее ID.4.
В отличие от концепта ID Roomzz, который имел сдвижные двери, ID.6 получит обычные, распашные. От перспективного прообраза модель унаследует мускулисты формы с ярко выраженными арками крыльев.
В движение новинку будут приводить два электромотора суммарной мощностью 306 л.с., что позволит набирать первую "сотню" за 6,6 секунд. Максимальная скорость будет ограничена на отметке 180 км/ч. Что касается запаса хода, то ожидается, что он составит не менее 450 км по циклу WLTP.
В салоне покупателей будет ожидать полностью цифровой кокпит, минимум кнопок и дорогие материалы отделки. По сравнению с младшим ID.4 новинка получит более широкий список опционного и базового оборудования, включая функции полуавтоматического управления.
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