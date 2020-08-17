Электрический кроссовер Skoda показали в готовом кузове

Первый электрический кроссовер Skoda Enyaq iV презентуют 1 сентября. Мы в целом знаем, как будет выглядеть новый электрокар. Тем более, что теперь его показали без камуфляжа.

Дизайнер основал свои изображения на официальных эскизах, которые производитель распространил не так давно. Благодаря этому у нас есть довольно реалистичное понимание дизайна нового кроссовера Шкода.

Спереди автомобиль выглядит эффектно благодаря узким фарам, крупным воздухозаборникам в бампере и светодиодной полосе, которая пересекает решетку по горизонтали. В профиль Skoda Enyaq iV выглядит практично и намекает на вместительный салон.

Сзади мы наблюдаем сложный рельеф багажной дверцы, аккуратный спойлер и оригинальные фонари. Стоит также обратить внимание на надпись Skoda вместо логотипа – такое решение получают все новые модели бренда.

Skoda Enyaq iV – долгожданный электрический кроссовер. Фото: kolesa.ru

Мы уже знаем, в каких конфигурациях автомобиль отправится на рынок:

Заднеприводные версии (один мотор на задней оси)

Мотор – 148 л.с., батарея – 55 кВтч, запас хода 340 км;

Мотор –180 л.с., батарея – 62 кВтч, запас хода 390 км;

Мотор – 204 л.с., батарея – 82 кВтч, запас хода 500 км.

Полноприводные версии (два мотора – по одному на каждой оси)

Моторы –265 л.с. батарея – 82 кВтч, запас хода 460 км;

Моторы – 306 л.с. батарея – 82 кВтч, запас хода 460 км.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о самой дешевой модели Skoda, которая так и не отправилась в продажу.

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