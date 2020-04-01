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1 апреля • обновлено в 15:31
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Электрический кроссовер из Китая готовится покорить Европу

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Компания Aiways из Шанхая намерена продавать свой электрический кроссовер U5 через интернет.

Китайский стартап Aiways, созданный в 2017 году, готовится принимать заказы от европейских покупателей уже в конце апреля нынешнего года.

Aiways U5

Aiways U5

ai-ways.eu

В компании заявили, что продажи электрического кроссовера будут осуществляться исключительно онлайн. Для подтверждения покупки необходимо будет внести небольшой депозит.

Aiways U5

Aiways U5

ai-ways.eu

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По своим габаритам U5 сопоставим с Hyundai Santa Fe. Длина модели – 4680 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1700 мм. Колесная база – 2800 мм. Для снижения веса в конструкции кроссовера широко использованы алюминий и легкие сплавы. Спереди установлена подвеска McPherson, а сзади – многорычажная конструкция.

Aiways U5

Aiways U5

ai-ways.eu

Электромотор приводит передние колеса, а батарея расположена под полом салона. Двигатель развивает 140 кВт (190 л.с.) и 315 Нм, а аккумулятор емкостью 63 кВтч обеспечивает пробег до 460 км (NEDC).

Aiways U5

Aiways U5

ai-ways.eu

В салоне кроссовера – цифровая приборная панель с разделенным на секции экраном, широкоформатный дисплей мультимедийной системы, сенсорный блок управления климат-контролем, электропривод сидений, адаптивный круиз-контроль с радаром и камерой, а также другие опции.

Aiways U5

Aiways U5

ai-ways.eu

Интересно, что в создании облика электрического кроссовера принимал активное участие знаменитый японский дизайнер Кен Окуяма, в портфолио которого такие проекты, как Chevrolet Camaro четвертого поколения, Porsche 911 (996), Ferrari Enzo, 599 GTB Fiorano и P4/5.

Планировалось, что европейская версия Aiways U5 будет презентована на Женевском автошоу в марте, но в связи с отменой выставки познакомиться с новинкой можно только виртуально.

Aiways U5

Aiways U5

ai-ways.eu

Пока же компания объявила о возобновлении производства Aiways U5 на заводе в Шанграо, которое было приостановлено в связи с эпидемией коронавируса. Выпуск автомобилей для европейского рынка стартуют в июле, а первые клиенты смогут получить свои машины в августе.

Aiways U5

Aiways U5

ai-ways.eu

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Китай
Теги
китайский автомобиль электромобили Aiways новости авто
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