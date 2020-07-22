Электрический кроссовер Hyundai ощутимо всколыхнул рынок

Электрический кроссовер Hyundai Kona Electric преодолел важный психологический рубеж – по всему миру было продано свыше 100 000 экземпляров этой модели. И это всего лишь за два с небольшим года (с момента выхода машины на рынок).

Как сообщил производитель, по состоянию на 30 июня этого года Hyundai Kona Electric был продан в количестве 103 719 шт. Из них более трех четвертей находятся за пределами родной для кросса Южной Кореи.

Причина такой популярности – это один из самых лучших электрокаров на рынке. За это время Kona Electric завоевала множество наград, в том числе "лучший компактный семейный автомобиль" (Top Gear, 2020), "лучший электромобиль" (U.S. News & World Report, 2020); "самый доступный электромобиль года" (Auto Express, 2018) и лучшая электрическая силовая установка (News & World Report, 2019).

На сегодня Kona Electric предлагается в двух версиях – мощностью 100 кВт/136 л.с. и 150 кВт/204 л.с., а также батареями на 39 кВтч и 64 кВт ч,.Максимальный запас хода авто – 484 км.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что свой электрический кроссовер готовит компания SsangYoung.