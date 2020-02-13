Электрический кроссовер Ford: ждем в Украине

Компания Ford провела презентацию европейской версии своего электрического кроссовера Mustang Mach-E.
Как стало известно OBOZREVATEL, в Лондоне компания Ford представила первый в истории бренда электрический кроссовер, адаптированный для Европы. По утверждению создателей новинки, до конца будущего года Ford намерен предложить на европейском рынке 18 электрифицированных автомобилей, а в текущем году их число должно вырасти до 14-ти. В планах компании электрифицировать весь модельный ряд, включая такие популярные модели, как Fiesta, Focus и Kuga.
Символично, что Ford Mustang Much-E для европейского рынка презентовали в столице Великобритании, которая недавно вышла из ЕС
media.ford.com
Ford Mustang Much-E для Европы адаптировали, перенастроив шасси и подвеску
media.ford.com
Что же касается первого электрического кроссовера, то Mustang Mach-E для Европы получил ряд отличий. В частности, инженеры изменили настройки подвески, рулевого управления, системы стабилизации и полноприводной трансмиссии в соответствие с предпочтениями европейских покупателей.
Оснащенный батареей увеличенной емкости и приводом на задние колеса, Mustang Mach-E сможет преодолевать до 600 км (по циклу WLTP). Интересно, что 85% покупателей новинки, которые уже разместили свои заказы, выбрали в качестве опции именно такую батарею.
В зависимости от версии Ford Mustang Much-E сможет преодолевать от 420 до 600 км
media.ford.com
Благодаря сети быстрых зарядок IONITY, способных выдавать мощность 150 кВт, Mustang Mach-E сможет пополнять запас электроэнергиии за 10 минут. Этого хватит, чтобы преодолеть до 93 км.
Ford Mustang Much-E 2021
media.ford.com
В списке опций новинки – коммуникационная система FordPass Connect, которая обеспечит доступ в интернет и к он-лайн сервисам. Информационно-развлекательный комплекс SYNC имеет 15,5-дюймовый сенсорный экран и может управляться с помощью голосовых команд. Кроме того, поддерживает работу Apple CarPlay, Android Auto и AppLink.
Ford Mustang Much-E 2021
media.ford.com
Первоначально электромобиль будет предложен в трех вариантах. Базовая версия имеет задний привод и может комплектоваться 258-сильный мотором и батареей на 75,7 кВт или 285-сильным двигателем и батарей на 98,8 кВт. Такой кроссовер сможет преодолеть без подзарядки от 450 до 600 км в зависимости от емкости АКБ.
Ford Mustang Much-E 2021
media.ford.com
Вторая отличается наличием полного привода. В этом случае можно выбирать между базовым электромотором и АКБ или более мощным 337-сильным вариантом. Запас хода в первом случае составит 420 км, во втором – 540 км.
Ford Mustang Much-E 2021
media.ford.com
Третий вариант под названием GT появится в продаже в 2021 году и будет отличаться 465-сильным мотором, батареей емкостью 98,8 кВт, 20-дюймовыми колесными дисками и дополнительными акссесуарами. Запас хода такого кроссовера составит 500 км.
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Ford проводит дорожные тесты нового спортивного кроссовера.
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