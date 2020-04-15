Электрический кроссовер Ford станет мощнее, чем обещали

Как стало известно фанам Ford, электрический кроссовер Mustang Mach-E прибавит в мощности от 8 до 14 "лошадок".

Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Предполагается, что Ford Mustang Mach-E 2021 года поступит в продажу в США менее чем через месяц. Как мы уже сообщали, прием заказов должен начаться 11 мая. Кроме того, появилась информация, что электрический кроссовер будет более мощным, чем первоначально предполагалось.

Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Напомним, что компания Ford представила Mach-E для европейского рынка в марте на специальном мероприятии в Лондоне. Покупателям будут предложены несколько модификаций новинки, отличающихся не только мощностью и запасом хода, но и с полным или задним приводом. Первоначально мощность варьировалась от 258 л.с. (190 кВт) до 337 л.с. (248 кВт). Теперь же оказалось, что мощность будет выше как минимум на 8 л.с.

Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Итак, базовая версия с задним приводом будет развивать 198 кВт (+8 кВт, +11 л.с.). Версия с увеличенным запасом хода будет иметь в своем арсенале 216 кВт (+6 кВт, +8 л.с.). Полноприводная AWD Standard Range Mach-E получит мотор мощностью 198 кВт (+8 кВт, +11 л.с.). а модификация AWD Extended Range Mach-E сможет порадовать мотором на 258 кВт (+10 кВт, 14 л.с.).

Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Будем надеяться, что коронавирус не повлияет на запланированный старт приема заказов и начало производства перспективной новинки.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Ford планирует расширить ассортимент электрифицированных моделей.