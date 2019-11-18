Электрический кроссовер Ford представлен официально

Главной премьерой открывшегося в Лос-Анджелесе автошоу стал первый в истории Ford электрический кроссовер Mustang Mach-E.

Как стало известно OBOZREVATEL, на автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировал первый электрический кроссовер Ford. Новинка вызвала огромный ажиотаж еще до премьеры. Теперь все подробности о модели стали достоянием общественности.

Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Впервые за 55 лет существования Mustang в семействе появился электрокар. Он пополнит линейку "зеленых" моделей и станет одним из 14 электрифицированных Ford, которые появятся в Европе до конца 2020 года.

Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Дизайн модели напоминает классическое купе Mustang, а переднюю часть новинки украсила легендарная эмблема мустанга. Автомобиль имеет два багажника – спереди на 100 л и сзади на 402 л. Если сложить задний ряд сидений, то с собой можно увести до 1420 поклажи.

Впереди у Ford Mustang Mach-E есть 100-литровый багажник media.ford.com

Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Автомобиль появится в салонах дилеров к конце 2020 года и будет доступен в нескольких вариантах исполнения. Базовая версия Mustang Mach-E получит батарею емкостью 75,7 кВт-ч, а в качестве опции будет предложенная более мощная АКБ емкостью 98,9 кВт. Также покупатели смогут выбирать между задне- и полноприводным исполнением.

Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Версия с приводом на задние колеса с обычной АКБ сможет без подзарядки преодолеть до 370 км, а с батареей увеличенной емкости – 600 км media.ford.com

Версия с приводом на задние колеса с обычной АКБ сможет без подзарядки преодолеть до 370 км, а с батареей увеличенной емкости – 600 км (WLTP). В движение кроссовер будет приводить мотор мощностью 248 кВт (337 л.с.) или 342 кВт (465 л.с.).

Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Новости Электромобиль Ford получил МКПП и салон в стиле Tesla

На модели Mustang Mach-E появилась фирменная информационно-развлекательная система SYNC 4-го поколения с 15,5-дюймовым сенсорным дисплеем, системой голосового управления и беспроводным подключением смартфона с помощью приложений Apple CarPlay, Android Auto и AppLink.

На модели Ford Mustang Mach-E появилась фирменная информационно-развлекательная система SYNC 4-го поколения media.ford.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, на выставке тюнинга SEMA-2019 в Лас-Вегасе показали самый мощный Mustang.

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