Электрический кроссовер BMW iNext заметили на тестах

Несколько прототипов будущего электрического SUV замечены на тестах, сообщает портал Carscoops.

BMW iNext будет существенно отличаться от концептуального образца, показанного ранее. Автомобиль получит привычную форму кузова, напоминающую другие модели концерна.

BMW iNext замечен на тестах. Фото: carscoops.com

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Судя по иллюстрациям, дизайн передней части будет менее агрессивным, чем у моделей BMW 4 Series или Х7. На передней панели будут размещены несколько радаров и камер, которые обеспечат новинке 3-й уровень автоматического управления.

BMW iNext замечен на тестах. Фото: carscoops.com

На фото видны горизонтальные прорези воздухозаборников в передних бамперах и ярко выраженный передний спойлер. Заднюю дверь с широким проемом дополнили небольшим антикрылом. Дополняют образ 21-дюймовые колесные диски в аэростиле.

BMW iNext замечен на тестах. Фото: carscoops.com

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BMW iNext получит электрический силовой агрегат eDrive пятого поколения. Она будет состоять из электромотора мощностью порядка 530 л.с. и легкой батареи энергоемкостью 80 кВтч, которая позволит преодолеть расстояние до 640 км. Благодаря мощному мотору и системе полного привода e-AWD, кроссовер сможет разгоняться до первой "сотни" менее чем за 4 секунды.

BMW iNext замечен на тестах. Фото: carscoops.com

BMW iNext замечен на тестах. Фото: carscoops.com

BMW iNext замечен на тестах. Фото: carscoops.com

Ожидается, что серийное производство BMW iNext стартует в начале будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BMW намерена расширить спектр электромобилей на базе моделей с традиционными ДВС.