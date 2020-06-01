Электрический кроссовер Alfa Romeo получит платформу Peugeot

Первый в истории марки Alfa Romeo полностью электрический кроссовер будет максимально унифицирован с аналогичной моделью компании Peugeot.

В рамках стратегии объединения двух концернов для снижения затрат на разработку и производство новых моделей FCA и PSA Group получат общие платформы и агрегатную базу. В частности, компактный электрический кроссовер Alfa Romeo будет использовать электрические компоненты Peugeot e-2008.

Эскизы будущего кроссовера Alfa Romeo alfaromeo.com

Модельная гамма итальянского бренда будет состоять из четырех моделей – спортивного седана Giulia и трех кроссоверов – Stelvio, Tonale и еще одной модели В-SUV. Появление электромобиля ожидается в 2022 году.

Продуктовая линейка компании Alfa Romeo alfaromeo.com

Напомним, что прототип кроссовера Tonale показали весной прошлого года на автошоу в Женеве. Автомобиль будет использовать подзаряжаемую гибридную (PHEV) силовую установку, которую уже "примерили" кроссоверы родственного бренда Jeep. Он составит конкуренцию Audi Q3 и BMW X2. А вот его младший собрат будет использовать платформу eCMP, которая нашла применение на Peugeot e-2008 и DS3 Crossback E-Tense.

DS3 Crossback E-Tense psa.com

Производство Peugeot e-2008 стартовало на испанском заводе компании в Виго в конце прошлого года. Электрический кроссовер оснащается 136-сильным (100 кВт) мотором и обладает крутящим моментом 260 Нм. Батареи энергоемкостью 50 кВт хватит, чтобы проехать до 320 км (по циклу WLTP).

Peugeot e-2008 psa.com

Помимо электрической версии новый компактный кроссовер Alfa Romeo будет предложен и с традиционными ДВС. По всей вероятности они также будут унаследованы от Peugeot 2008.

Как писал ранее OBOZREVATEL, итальянский старт-ап предлагает рестомод Alfa-Romeo Giulia на электротяге.