Электрический фургон научили ездить без водителя
Американская компания Karma Automotive из Калифорнии представила коммерческий фургон на электротяге и с автопилотом 4-го уровня. Новинка построена на базе Fiat Ducato.
Месяцем ранее компания презентовала свою электрическую платформу E-Flex, которая позволит создавать автомобили различного назначения, от суперкаров до коммерческих моделей.
Благодаря модульной конструкции, фургон может иметь различную конфигурацию аккумуляторных блоков и силовых электродвигателей. В частности, на автомобиль можно установить от одного до четырех электромоторов, а также различные виды батарейных модулей. Фургон также способен поддерживать двунаправленную зарядку, которая является дополнительным бонусом.
Помимо этого, фургон получил систему автономного управления, разработанную специалистами компании WeRide. Она использует большое количество лазерных и ИК-радаров, а также камеру и GPS. Это обеспечивает функцию кругового обзора в режиме реального времени.
Вся эта информация поступает в бортовой компьютер NVIDIA Drive AGX Pegasus, который имеет два процессора Xavier и два графических процессора Tensor Core. По словам создателей, этот комплекс способен выполнять 320 триллионов операций в секунду, обеспечивая безопасное автономное движение.
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По словам вице-президент Karma Automotive по автономному вождению и передовым системам помощи водителю: "Работая с такими технологическими лидерами, как WeRide и NVIDIA, мы намерены предлагать уникальные рыночные решения с большей скоростью и эффективностью".
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Amazon представила развозной фургон на электротяге.