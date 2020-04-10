Электрический фургон научили ездить без водителя

Американская компания Karma Automotive из Калифорнии представила коммерческий фургон на электротяге и с автопилотом 4-го уровня. Новинка построена на базе Fiat Ducato.

Электрический фургон Karma построен на базе Fiat Ducato karmaautomotive.com

Месяцем ранее компания презентовала свою электрическую платформу E-Flex, которая позволит создавать автомобили различного назначения, от суперкаров до коммерческих моделей.

Модульная платформа Karma E-Flex может использоваться на авто различных типов karmaautomotive.com

Благодаря модульной конструкции, фургон может иметь различную конфигурацию аккумуляторных блоков и силовых электродвигателей. В частности, на автомобиль можно установить от одного до четырех электромоторов, а также различные виды батарейных модулей. Фургон также способен поддерживать двунаправленную зарядку, которая является дополнительным бонусом.

Karma E-Flex позволяет использовать от 1 до 4 электромоторов karmaautomotive.com

Помимо этого, фургон получил систему автономного управления, разработанную специалистами компании WeRide. Она использует большое количество лазерных и ИК-радаров, а также камеру и GPS. Это обеспечивает функцию кругового обзора в режиме реального времени.

Гибридный спортседан Karma Revero GT имеет запас хода 580 км. karmaautomotive.com

Вся эта информация поступает в бортовой компьютер NVIDIA Drive AGX Pegasus, который имеет два процессора Xavier и два графических процессора Tensor Core. По словам создателей, этот комплекс способен выполнять 320 триллионов операций в секунду, обеспечивая безопасное автономное движение.

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По словам вице-президент Karma Automotive по автономному вождению и передовым системам помощи водителю: "Работая с такими технологическими лидерами, как WeRide и NVIDIA, мы намерены предлагать уникальные рыночные решения с большей скоростью и эффективностью".

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