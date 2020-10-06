Электрический Citroen Ami раскрасили в честь районов Парижа

Компания Citroen и каршеринг Free2Move решили необычным способом привлечь внимание к запуску в эксплуатацию нового электромобиля Ami.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новая полностью электрическая модель Citroen будет использоваться в каршеринге Free2Move. По случаю запуска новинки в эксплуатацию два десятка электрокаров раскрасили в честь разных кварталов Парижа.

Citroen Ami. Фото: int-media.citroen.com

Идея кампании "Ami❤Paris" родилась из наблюдений за парижанами. Обычно, общаясь между собой, они говорят, что живут в определенном округе (районе): Пигаль, Монмартр, Бельвиль, Сен-Жермен-Де-Пре, Маре...

Citroen Ami. Фото: int-media.citroen.com

В честь 20 культовых кварталов Парижа, Ami получил 20 особых дизайнерских вариантов, созданных по рассказам жителей этих районов. Оригинальная кампания дает возможность с необычной стороны открыть для себя Париж и его обитателей.

Citroen Ami. Фото: int-media.citroen.com

С момента открытия онлайн-заказов, Ami уже собрал более 1000 заказов, привлекая клиентов своим дизайном, доступностью и простотой использования. Более 100 электромобилей Ami в ближайшее время будут доступны для проката в Париже.

Citroen Ami. Фото: int-media.citroen.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Citroen представила компактный двухместный электромобиль Ami.