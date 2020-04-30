Электрический BMW i4 2021 готовится к дебюту

На этот год у компании BMW большие планы, которые не остановит даже коронавирус.

Мы уже рассказывали о предстоящем дебюте седана 5 Серии, а также спортивном купе 4 Серии. Еще одна новинка, которую с нетерпением ждут поклонники баварской марки – новый электромобиль i4.

2021 BMW i4 carscoops.com

На одном из заправочных комплексов в Европе неутомимые фотошпионы обнаружили BMW i4 в защитном камуфляже, который позволяет лучше рассмотреть перспективную новинку.

2021 BMW i4 carscoops.com

BMW анонсировала электрический i4, представив в начале марта футуристический концепт, и, как и ожидалось, серийная модель будет выглядеть очень похоже. Это особенно заметно в передней части, где можно обнаружить контуры массивной фирменной решетки, как у Concept i4. А вот заднего диффузора на серийной модели не будет.

2021 BMW i4 carscoops.com

Ожидается, что новинка получит пару электродвигателей, которые будут развивать мощность более 500 л.с., а на разгон до 100 км/ч электрокар будет тратить приблизительно 4 с. Питание для электромоторов будет поступать от аккумуляторной батареи на 80 кВтч. С ее помощью автомобиль сможет преодолеть около 600 км. Премьера BMW i4 ожидается до конца года.

2021 BMW i4 carscoops.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, электрический кроссовер BMW iX3 рассекретили до официального дебюта.