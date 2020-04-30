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30 апреля • обновлено в 12:12
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Электрический BMW i4 2021 готовится к дебюту

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На этот год у компании BMW большие планы, которые не остановит даже коронавирус.

Мы уже рассказывали о предстоящем дебюте седана 5 Серии, а также спортивном купе 4 Серии. Еще одна новинка, которую с нетерпением ждут поклонники баварской марки – новый электромобиль i4.

2021 BMW i4

2021 BMW i4

carscoops.com

На одном из заправочных комплексов в Европе неутомимые фотошпионы обнаружили BMW i4 в защитном камуфляже, который позволяет лучше рассмотреть перспективную новинку.

2021 BMW i4

2021 BMW i4

carscoops.com

BMW анонсировала электрический i4, представив в начале марта футуристический концепт, и, как и ожидалось, серийная модель будет выглядеть очень похоже. Это особенно заметно в передней части, где можно обнаружить контуры массивной фирменной решетки, как у Concept i4. А вот заднего диффузора на серийной модели не будет.

2021 BMW i4

2021 BMW i4

carscoops.com

Ожидается, что новинка получит пару электродвигателей, которые будут развивать мощность более 500 л.с., а на разгон до 100 км/ч электрокар будет тратить приблизительно 4 с. Питание для электромоторов будет поступать от аккумуляторной батареи на 80 кВтч. С ее помощью автомобиль сможет преодолеть около 600 км. Премьера BMW i4 ожидается до конца года.

2021 BMW i4

2021 BMW i4

carscoops.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, электрический кроссовер BMW iX3 рассекретили до официального дебюта.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Германия
Теги
электромобили новости авто BMW новые авто
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