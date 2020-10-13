Электрические новинки Renault и Dacia готовятся к премьере

На форуме "Renault eWays", посвященном вопросам электрификации, французский концерн представит концептуальный хэтчбек Renault и серийный кроссовер Dacia на электротяге.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Чтобы подогреть интерес к новинкам, компания представила два коротких видеоролика.

На форуме руководитель Renault Лука Де Мео презентуает концептутальный хэтчбек, созданный на электрической модельной платформе CMF-EV, специально разработанной для электромобилей.

Концепт Renault Morphoz en.media.groupe.renault.com

Это та же платформа, которая использовалась на инновационном кроссовере Nissan Ariya. Новинка станет дальнейшим развитием концептуальной модели Morphoz, представленной в марте нынешнего года.

Renault EV en.media.groupe.renault.com

Еще одной новинкой, которую презентуют в рамках форума, станет компактный кроссовер Dacia. Этот автомобиль является серийной версий показанного ранее концепта Spring EV. Фактически, он представляет собой модернизированную и адаптированную для европейского рынка версию китайского Renault City K-ZE.

Прототип Dacia Spring EV en.media.groupe.renault.com

Кроссовер Renault City K-ZE для китайского рынка en.media.groupe.renault.com

Ожидается, что серийная Dacia Spring сможет преодолевать на одном заряде батареи до 200 км по циклу WLTP, а приобрести новинку можно будет уже в первой половине будущего года в большинстве европейских стран.

Посмотреть презентацию и познакомиться с работой форума "Renault eWays" можно будет на специальном сайте мероприятия Easyelectriclife с 15 по 27 октября.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Renault презентовала новое поколение бюджетных моделей Logan и Sandero.