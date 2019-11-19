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19 ноября • обновлено в 19:25
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Электрическая BMW 7 Series: появились первые фото

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Электромобиль BMW 7 Series впервые попался на фото. Это связано с началом разработки нового премиального EV.

Как сообщает Motor1, в серийное производство новый электромобиль отправится как минимум в 2022 году. На данный же момент в компании заняты подготовкой тестовых прототипов.

Под кузовом "БМВ 7 Серии" скрывается прототип BMW i7

Под кузовом "БМВ 7 Серии" скрывается прототип BMW i7

motor1.com

Один из таких и попался фотошпионам. На данный момент автомобиль скрыт под кузовом "БМВ 7 Серии" актуальной генерации. Производственный же вариант будет внешне отличаться.

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Прототип BMW i7

Прототип BMW i7

motor1.com

Ожидается, что BMW i7 получит два электромотора суммарной мощностью 550 л.с. и батарейный блок емкостью 100 кВтч. Запас хода составит около 580 км.

Прототип BMW i7

Прототип BMW i7

motor1.com

Прототип BMW i7

Прототип BMW i7

motor1.com

Кроме того, возможно появление более производительной модификации со спортивным характером – BMW i7S. В этом случае отдача силовой установки может составить 670 л.с.

Прототип BMW i7 использует кузов BMW 7 Series

Прототип BMW i7 использует кузов BMW 7 Series

bmw.com

Актуальная генерация BMW 7 Series

Актуальная генерация BMW 7 Series

bmw.com

Увеличенная до 120 кВтч батарея может обеспечить больший в сравнении со стандартным седаном запас хода. Однако с учетом возросшей мощности двигателей спортивный электромобиль "БМВ", скорее всего, получит ту же дальность пробега.

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Автор
Стас Сидилев Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто электромобили BMW новости
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