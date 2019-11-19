Электрическая BMW 7 Series: появились первые фото

Электромобиль BMW 7 Series впервые попался на фото. Это связано с началом разработки нового премиального EV.
Как сообщает Motor1, в серийное производство новый электромобиль отправится как минимум в 2022 году. На данный же момент в компании заняты подготовкой тестовых прототипов.
Под кузовом "БМВ 7 Серии" скрывается прототип BMW i7
motor1.com
Один из таких и попался фотошпионам. На данный момент автомобиль скрыт под кузовом "БМВ 7 Серии" актуальной генерации. Производственный же вариант будет внешне отличаться.
Прототип BMW i7
motor1.com
Ожидается, что BMW i7 получит два электромотора суммарной мощностью 550 л.с. и батарейный блок емкостью 100 кВтч. Запас хода составит около 580 км.
Прототип BMW i7
motor1.com
Прототип BMW i7
motor1.com
Кроме того, возможно появление более производительной модификации со спортивным характером – BMW i7S. В этом случае отдача силовой установки может составить 670 л.с.
Прототип BMW i7 использует кузов BMW 7 Series
bmw.com
Актуальная генерация BMW 7 Series
bmw.com
Увеличенная до 120 кВтч батарея может обеспечить больший в сравнении со стандартным седаном запас хода. Однако с учетом возросшей мощности двигателей спортивный электромобиль "БМВ", скорее всего, получит ту же дальность пробега.
Как рассказывал OBOZREVATEL, большой кроссовер BMW X7 получил самую крутую модификацию.
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