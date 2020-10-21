Новый электромобиль VW превратили в 'биток': что показало столкновение

Организация Euro NCAP провела краш-тест нового электрического хетчбэка VW ID.3. По результатам испытаний автомобиль, который уже как несколько месяцев продается в Европе и пользуется хорошим спросом, завоевал максимальную оценку, однако без кое-каких оговорок все же не обошлось.

Машина прошла все необходимые виды испытаний, включая новый тест на лобовой удар с подвижным барьером. И, как следует из отчета Euro NCAP, Volkswagen ID.3 заработал 5 звезд из 5. Впрочем, в процентах итоги не так однозначны – во всех категориях оценки ID.3 "не дотянул" до 90% (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Так, защиту водителя и взрослых пассажиров оценили в 87% – этот результат обусловлен отсутствием коленных подушек безопасности даже в топовых версиях, а также отсутствием боковых подушек безопасности, которые защищают тазовую область человека. Дети защищены в салоне нового электромобиля на 89%, а вот в категории "защита пешеходов" ID.3 получил 71%.

Наконец, "активные системы безопасности" в VW ID.3 оценили на 88%. Это связано с тем, что в электромобиле нет так называемого активного капота для защиты пешеходов (поднятый при ударе капот выступает в качестве подушки безопасности для человека), а автоматическая система экстренного торможения не работает при движении задним ходом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что General Motors представил электромобиль Hummer. Это пикап, который будет доступен сразу в четырех версиях. Самая мощная будет выдавать свыше 1000 л.с. и сможет проезжать на одном заряде более 560 км.