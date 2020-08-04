Эффектный Tesla Cybertruck заменят "обычным" автомобилем

Электрический пикап Tesla Cybertruck, который дебютировал около года назад, в компании готовы заменить "обычным" автомобилем с более привычным и безопасным дизайном.

В интервью Automotive News Илон Маск рассказал о том, что в мире уже полно пикапов с однообразным дизайном. Поэтому в случае необходимости Tesla готова создать еще одну "копию" для соответствия сегменту.

Автомобиль, который компания показала в 2019 году, носит статус концепта. Несмотря на то, что Tesla собрала уже сотни тысяч предзаказов (и $100 за каждый из них), в продажу отправится другой автомобиль, который будет выглядеть совсем не так эффектно.

В нынешнем виде Tesla Cybertruck опасно выпускать на дороги. Фото: Tesla

Электромобиль должен получить такие необходимые элементы, как стеклоочистители, наружные зеркала заднего вида и светоотражатели. Но есть и более серьезные проблемы. Например, в ДТП электромобиль Тесла поведет себя очень опасно для других участников движения и пешеходов, ведь его кузов выполнен из толстых металлических пластин.

По этой причине в автомобиле пока отсутствуют программируемые зоны деформации. Также необходимо что-то придумать с огромным количеством острых углов. Пикап Tesla Cybertruck в любом случае будет внешне отличаться от концепта, но в компании уже заговорили о том, чтобы в качестве замены вывести на рынок еще более привычный автомобиль.

За каждый предзаказ Tesla Cybertruck в компании взяли $100. Фото: Tesla

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о штрафе за "электронные" стеклоочистители Tesla. Также владельца электромобиля Model 3 лишили прав.