Единственный в мире универсал Tesla Model S выставили на продажу
Изготовленный в единственном экземпляре универсал Tesla Model S P85 Shooting Brake ищет нового владельца.
Уникальный автомобиль построен компанией RemetzCar по заказу голландского энтузиаста Флориса де Раадта. Разработкой дизайна машины занималось ателье Niels van Roij.
В процессе работы над универсалом мастера RemetzCar изменили форму задней стойки и крыши, а также изготовили из алюминия новые кузовные панели, включая заднюю дверь с интегрированным спойлером, дворником и стоп-сигналом.
В прошлом году Model S Shooting Brake презентовали на автошоу в Женеве. Первоначально планировалось изготовить порядка 20 экземпляров универсалов, но, к сожалению этим планам не суждено было осуществиться, так как компания обанкротилась.
За основу для единственного построенного универсала взяли стандартный Tesla Model S P85 с электромотором мощностью 422 л.с. и батареей на 85 кВтч.
За несколько лет владелец накатал на нем 60 тысяч км. Вдоволь наигравшись электрокаром, Флорис де Раадт решил продать автомобиль, и поручил это компании JB Classic Cars.
Универсал оценили в 224521 евро с учетом налогов, а если покупатель будет не из стран ЕС, то машина обойдется в 185555 евро.
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Tesla готовит революционную батарею, которая обеспечит значительно большую эффективность.