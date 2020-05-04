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4 мая • обновлено в 22:19
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Единственный в мире универсал Tesla Model S выставили на продажу

2.2т
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Изготовленный в единственном экземпляре универсал Tesla Model S P85 Shooting Brake ищет нового владельца.

Tesla Model S P85 Shooting Brake

Tesla Model S P85 Shooting Brake

jbclassiccars.com

Уникальный автомобиль построен компанией RemetzCar по заказу голландского энтузиаста Флориса де Раадта. Разработкой дизайна машины занималось ателье Niels van Roij.

Tesla Model S P85 Shooting Brake

Tesla Model S P85 Shooting Brake

jbclassiccars.com

В процессе работы над универсалом мастера RemetzCar изменили форму задней стойки и крыши, а также изготовили из алюминия новые кузовные панели, включая заднюю дверь с интегрированным спойлером, дворником и стоп-сигналом.

Tesla Model S P85 Shooting Brake

Tesla Model S P85 Shooting Brake

jbclassiccars.com

В прошлом году Model S Shooting Brake презентовали на автошоу в Женеве. Первоначально планировалось изготовить порядка 20 экземпляров универсалов, но, к сожалению этим планам не суждено было осуществиться, так как компания обанкротилась.

Tesla Model S P85 Shooting Brake

Tesla Model S P85 Shooting Brake

jbclassiccars.com

За основу для единственного построенного универсала взяли стандартный Tesla Model S P85 с электромотором мощностью 422 л.с. и батареей на 85 кВтч.

Tesla Model S P85 Shooting Brake

Tesla Model S P85 Shooting Brake

jbclassiccars.com

За несколько лет владелец накатал на нем 60 тысяч км. Вдоволь наигравшись электрокаром, Флорис де Раадт решил продать автомобиль, и поручил это компании JB Classic Cars.

Универсал оценили в 224521 евро с учетом налогов, а если покупатель будет не из стран ЕС, то машина обойдется в 185555 евро.

Tesla Model S P85 Shooting Brake

Tesla Model S P85 Shooting Brake

jbclassiccars.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Tesla готовит революционную батарею, которая обеспечит значительно большую эффективность.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Нидерланды
Теги
суперкар тюнинг Tesla
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