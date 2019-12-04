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4 декабря • обновлено в 17:25
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Единственный достойный конкурент Tesla Model 3 отправился в производство

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Производство электромобиля Polestar 2, который создан совместными усилиями Geely и Volvo, стартовало на заводе в Китае.

Как выяснил OBOZREVATEL, на данный момент речь идет о предсерийной сборке, которая является необходимым этапом контроля качества перед началом полномасштабного производства.

Электромобиль Polestar 2 – одна из наиболее ожидаемых моделей

Электромобиль Polestar 2 – одна из наиболее ожидаемых моделей

polestar.com

Электрокар Поулстар 2 стал первым полноценным EV молодой компании, которая намерена и в дальнейшем создавать экологичные автомобили. Новинка считается наиболее эффективным соперником Tesla Model 3.

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Предсерийная сборка Polstar 2 для контроля качества уже стартовала

Предсерийная сборка Polstar 2 для контроля качества уже стартовала

polestar.com

Базовая цена Polestar 2 составляет приблизительно 64 тыс. долларов. Однако экземпляры, которые покупатели получат в первой половине 2020 года, относятся к особой серии Launch, которая, как нетрудно заметить, обойдется в довольно серьезную сумму.

Эффектный дизайн Polestar 2 немного напоминает современные модели Volvo

Эффектный дизайн Polestar 2 немного напоминает современные модели Volvo

polestar.com

Позже в продажу отправится базовый вариант, за который попросят порядка 45 тысяч. Запас хода Polestar 2 составляет приличные 440 км. Для сравнения, Тесла Модел 3 в зависимости от модификации предлагает 400-520 км при цене 40-57 тыс. долларов.

Салон Polestar 2 кажется уютным и практичным

Салон Polestar 2 кажется уютным и практичным

polestar.com

В производство отправился и гибридный суперкар Polestar 1

В производство отправился и гибридный суперкар Polestar 1

polestar.com

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При этом для обеих моделей цифры приведены Агентством по охране окружающей среды США (EPA), которое определяет максимально приближенные к реальным условиям эксплуатации данные. Поэтому сравнение электромобилей более чем уместное, особенно учитывая, что никто другой пока не показал более достойного конкурента Tesla Model 3, чем Polestar 2.

Tesla Model 3 является одним из популярных компактных электромобилей

Tesla Model 3 является одним из популярных компактных электромобилей

tesla.com

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто электромобили Volvo Geely Tesla новости новые авто китайский автомобиль
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