Единственный достойный конкурент Tesla Model 3 отправился в производство

Производство электромобиля Polestar 2, который создан совместными усилиями Geely и Volvo, стартовало на заводе в Китае.
Как выяснил OBOZREVATEL, на данный момент речь идет о предсерийной сборке, которая является необходимым этапом контроля качества перед началом полномасштабного производства.
Электромобиль Polestar 2 – одна из наиболее ожидаемых моделей
polestar.com
Электрокар Поулстар 2 стал первым полноценным EV молодой компании, которая намерена и в дальнейшем создавать экологичные автомобили. Новинка считается наиболее эффективным соперником Tesla Model 3.
Предсерийная сборка Polstar 2 для контроля качества уже стартовала
polestar.com
Базовая цена Polestar 2 составляет приблизительно 64 тыс. долларов. Однако экземпляры, которые покупатели получат в первой половине 2020 года, относятся к особой серии Launch, которая, как нетрудно заметить, обойдется в довольно серьезную сумму.
Эффектный дизайн Polestar 2 немного напоминает современные модели Volvo
polestar.com
Позже в продажу отправится базовый вариант, за который попросят порядка 45 тысяч. Запас хода Polestar 2 составляет приличные 440 км. Для сравнения, Тесла Модел 3 в зависимости от модификации предлагает 400-520 км при цене 40-57 тыс. долларов.
Салон Polestar 2 кажется уютным и практичным
polestar.com
В производство отправился и гибридный суперкар Polestar 1
polestar.com
При этом для обеих моделей цифры приведены Агентством по охране окружающей среды США (EPA), которое определяет максимально приближенные к реальным условиям эксплуатации данные. Поэтому сравнение электромобилей более чем уместное, особенно учитывая, что никто другой пока не показал более достойного конкурента Tesla Model 3, чем Polestar 2.
Tesla Model 3 является одним из популярных компактных электромобилей
tesla.com
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