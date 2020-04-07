Для электромобилей создали революционный мотор весом 10 кг

Конструкторы постоянно совершенствуют конструкцию электромобилей. Следующий шаг после эффективных батарей – элеткромоторы, которые выдают высокую мощность при малом весе.

Специалисты британской компании Equipmake разработали мотор, который весит всего 10 кг. При этом его мощность – около 300 л.с.! Для сравнения отметим, что масса электромоторов Tesla превышает 30 кг.

Новый электромотор Equipmake отличается выдающимися характеристиками equipmake.co.uk

Инженерам Equipmake удалось достичь настолько выдающихся показателей благодаря использованию технологии 3D-печати. При этом в компании решили использовать более сложную конструкцию принтеров, которые, в отличие от дешевой печати, умеют работать с металлическим порошком.

Таким образом, снижения общего веса удалось достичь за счет отказа от нескольких соединенных между собой деталей – их заменили цельные крупные элементы, напечатанные на 3D-принтере.

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Также специалисты модифицировали систему охлаждения и усовершенствовали конструкцию магнитов, благодаря чему деталей в электромоторе стало еще меньше. Количество оборотов увеличилось до 30 000 в минуту, а мощность составила 299 л.с.

Компания разрабатывает силовые установки для автомобилей equipmake.co.uk

При этом мотор Equipmake способен долгое время выдавать пиковую мощность благодаря простой конструкции и эффективной системе теплоотвода. Осталось дождаться испытаний нового продукта и применения на серийных электрокарах.

Equipmake – один из лидеров моторостроения equipmake.co.uk

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о новом кроссовере Tesla Model Y, который уже успели погрузить в воду. В сети оказалось соответствующее видео.

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