Дешевые китайские электромобили заполонят рынок

Компания Xpeng Motors – один из наиболее перспективных китайских автопроизводителей, который, например, сотрудничает с такой известной компанией, как Xiaomi.

Электрический кроссовер Xpeng G3 – наиболее доступная модель на данный момент. Фото: Xpeng Motors

В компании привлекли инвестиции в размере более двух миллиардов долларов, в том числе 400 миллионов из них – от той же Xiaomi. Это позволило Xpeng Motors обзавестись собственным заводом, ведь до этого компания производила свои электромобили на мощностях FAW Group.

Компания выходит на рынок акций и готовится привлечь еще больше инвестиций. Кроме непосредственно собственной производственной площадки, Xpeng готовит несколько новых электрокаров, которые уже находятся в разработке.

Среднеразмерный седан Xpeng P7 является серьезным соперником Tesla. Фото: Xpeng Motors

На данный момент в модельном ряду два доступных электромобиля: компактный кроссовер Xpeng G3 стоимостью 32,5 тыс. долларов и седан Xpeng P7 за $33 000. Финансовые вливания позволят компании значительно расширить линейку моделей и предложить очень доступные авто, которые могут появиться на глобальном рынке.

Вскоре у Xpeng Motors появится еще больше моделей. Фото: Xpeng Motors

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, последний экземпляр знаменитой модели Tesla решили продать за 1,5 миллиона долларов. Даже несмотря на то, что машина на самом деле стоит $100 000.