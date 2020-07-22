Дешевые китайские электромобили заполонят рынок
Компания Xpeng Motors – один из наиболее перспективных китайских автопроизводителей, который, например, сотрудничает с такой известной компанией, как Xiaomi.
В компании привлекли инвестиции в размере более двух миллиардов долларов, в том числе 400 миллионов из них – от той же Xiaomi. Это позволило Xpeng Motors обзавестись собственным заводом, ведь до этого компания производила свои электромобили на мощностях FAW Group.
Компания выходит на рынок акций и готовится привлечь еще больше инвестиций. Кроме непосредственно собственной производственной площадки, Xpeng готовит несколько новых электрокаров, которые уже находятся в разработке.
На данный момент в модельном ряду два доступных электромобиля: компактный кроссовер Xpeng G3 стоимостью 32,5 тыс. долларов и седан Xpeng P7 за $33 000. Финансовые вливания позволят компании значительно расширить линейку моделей и предложить очень доступные авто, которые могут появиться на глобальном рынке.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, последний экземпляр знаменитой модели Tesla решили продать за 1,5 миллиона долларов. Даже несмотря на то, что машина на самом деле стоит $100 000.