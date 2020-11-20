Дешевые электрокары из Китая в Украине: что предлагают и сколько стоят

Рынок электромобилей в Украине, как и спрос, растет. За пять лет на дорогах появилось около 25 тыс. электрокаров, но покупатели хотят еще.

AutoOboz уже рассказывал, какие машины на 100%-ной электротяге в Украине можно купить новыми у официальных дилеров. Ассортимент разнообразный, но не слишком многочисленный. Мы выяснили, сколько стоят электромобили из КНР, если воспользоваться услугами посредников.

Aiways U5

В Китае правительство активно инвестирует в сегмент автомобилей "новой энергии" (так в КНР называют электричество, в котором на самом деле нет ничего революционного). Компания Aiways одной из первых присоединилась к "прорывным" разработкам в сфере батарейных электрокаров.

Производитель вовремя уловил тренд на кроссоверы, чтобы совместить две актуальные тенденции в своих машинах. Сегодня Aiways представляет средний ценовой сегмент и продает массовые авто. U5 – машина, которая выглядит довольно стильно и самобытно. Главное, что не пытается копировать Tesla, чем грешили китайские компании пару лет назад.

Aiways U5 ecomento.de

За Aiways U5 просят в Украине $28 000 – приблизительно как Toyota Camry. Электромотор выдает немногим более 200 л.с., а батарея емкостью 53 кВтч предлагает 400 км запаса хода согласно паспортным данным. В действительности стоит рассчитывать на 250-300 км.

Weltmeister EX5

Еще один кроссовер. На этот раз от Weltmeister – компании, которая в последнее время взяла курс на премиальный сегмент. Пока эти намерения подтверждены футуристичными прототипами с обещаниями преодолевать до 800 км. Но никаких реальных проявлений этим начинаниям пока нет.

Weltmeister EX5 eltract.ru

Компактный кроссовер EX5 существует пару лет, значит, принадлежит к более демократичному позиционированию. Отсюда и цена – $25 000 в Украине. Мощность – 217 л.с., запас хода – 420 км, то есть не более 300 в реальных условиях.

Hyundai Lafesta EV

Корейский электромобиль размерами с Hyundai Elantra, но исключительно для китайского рынка. В Украине можно купить почти за $30 000. От батареи емкостью 56 кВтч стильный седан способен преодолевать приблизительно 350 км. Мотор выдает 180 л.с.

Hyundai Lafesta EV autoreview.ru

Chery eQ1

В Украине автомобили Chery довольно популярны, но электромобили китайская компания у нас не продает. Возможно, еще изучают рынок. Тем временем заказать можно сити-кар eQ1 за $13 000. Формат – приблизительно как у Smart. Заявленные производителем 300 км запаса хода выглядят как шутка. В действительности – не более 200 км.

Chery eQ1 auto.vercity.ru

Chery Arrizo e

Более элегантный выбор – компактный седан Chery Arrizo E. За $22 000 предлагается симпатичный электромобиль с запасом хода 400 км (официальные данные) и мотором на 160 л.с.

Chery Arrizo e evcompare.io

Chery Tiggo e

Еще один электрический кроссовер. На этот раз на базе Chery Tiggo 4. Производитель говорит все о тех же 400 км пробега от одной зарядки. Купить можно за $21 000.

Chery Tiggo e autocentre.ua

Chery Tiggo 3xe

На базе Chery Tiggo 2 компания подготовила электрокар для городских поездок. Приблизительно 250 км запаса хода в Украине предлагают за $18 000. Мотор выдает около 120 л.с.

Chery Tiggo 3xe kitaec.ua

Buick Velite 6

Еще один эксклюзив для китайских покупателей, на этот раз под американским брендом Buick, который в КНР пользуется даже большей популярностью, чем на домашнем рынке. Стильный пятидверный хэтчбек отлично выглядит и способен преодолевать до 300 км.

Buick Velite 6 autoreview.ru

Neta V

Бренд Neta – настоящий лоукост. В Украине за кроссовер Neta V просят $16 000, в Китае он почти в два раза дешевле. Рассчитывать на выдающиеся характеристики за такие деньги не приходится. Мощность мотора – чуть более 50 л.с., а реальный запас хода составляет приблизительно 150 км.

Neta V marklines.com

Neta U

Следующая модель позиционируется чуть выше и выглядит лучше. Более крупный кроссовер у нас оценили в $28 000. Силовая установка предлагает более 160 л.с. мощности, а запас хода от одной зарядки приближается к 250 км.

Neta U carsalesbase.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о ценах на популярные модели подержанных электрокаров на украинском рынке. Предложений очень много, продавцы просят разные суммы денег.