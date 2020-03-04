Дебютировал новый электрокар FIAT 500e. Живые фото и цены

Легендарная модель FIAT 500 пережила смену поколений. Впервые в своей истории автомобиль дебютировал исключительно как электрокар (500e) – версий с ДВС у него не будет.

Как выяснил OBOZREVATEL, новый FIAT 500e построен на совершенно новой платформе, по пропорциям он практически идентичен актуальной модели, а вот в габаритах немного прибавил – длина и ширина машины увеличились на 6 см, колесная база – на 2 см.

FIAT 500e 2021 media.fcaemea.com

В плане дизайна 500e 2021 cохранил облик культовой модели, но без изменений не обошлось. Например, стойки кузова стали толще, а задняя часть – более закругленная, кроме того, появилась новая, светодиодная оптика, а вместо логотипа марки на передней панели теперь красуется шильдик "500".

FIAT 500e 2021 media.fcaemea.com

FIAT 500e 2021 media.fcaemea.com

Салон FIAT 500e претерпел ещё большую модернизацию. Тут прописался 7-дюймовый экран приборной панели вместо аналогового щитка, 10,25-дюймовый дисплей информационно-развлекательного комплекса Uconnect 5 (на базе ОС Android) и новый блок управления климатом.Также дизайнеры марки перерисовали центральную консоль.

FIAT 500e 2021 media.fcaemea.com

FIAT 500e 2021 media.fcaemea.com

FIAT 500e 2021 media.fcaemea.com

FIAT 500e 2021 media.fcaemea.com

Но все же самые интересные перемены произошли по части техники FIAT 500e. Электрокар получил батарею емкостью 42 кВтч, её хватает на запас хода в 320 км в ездовом цикле WLTP. Когда батарея разряжена, ее можно пополнить примерно за 6 часов, используя настенный чарджер мощностью 7,4 кВт. А если использовать зарядку на 85 кВт, то 80% энергии будет восстановлено за 35 мин. От обычной сети зарядка займет 14 часов.

FIAT 500e 2021 media.fcaemea.com

Мотор нового Фиата – мощностью 118 л.с. (87 кВт), отметку в 100 км/ч машина преодолевает за 9 сек, а максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч. Доступны три режима вождения: Normal, Range и Sherpa – последний направлен на снижение комфорта и производительности для достижения максимального запаса хода (по сути, этот режим ориентирован на "экстренные ситуации").

FIAT 500e 2021 media.fcaemea.com

В список ассистентов FIAT 500e включены: функция автоматического торможения, контроль "мертвых" зон, удерживание в полосе, круиз-контроль и др.

Европейцы уже могут заказать новый FIAT 500e, правда пока только в лимитированном издании, тираж которой составит 500 единиц. Стартовая цена такого автомобиля – 37 500 евро. Каждый из экземпляров будет "идти" со светодиодными фарами, сиденьями из экокожи, хромированной внешней отделкой и полным набором электронных помощников.

Новый FIAT 500e будут выпускать на основном заводе бренда в Турине, Италия, а вот актуальный хетчбэк (с двигателями внутреннего сгорания и гибридными установками) продолжат выпускать в Польше.

Основные характеристики FIAT 500e 2021:

длина: 3,63 метра

ширина:1,69 метра

высота: 1,48 метра

запас хода: 320 км по WLTP

аккумулятор / емкость: литий-ионный / 42 кВтч

зарядка: быстрое зарядное устройство переменного тока AC Fast Charger Combo 2: 85 кВт

в режиме постоянного тока DC Mode 3: 11 кВт

в режиме постоянного тока DC Wallbox: 3-7 кВт

мощность: 118 л.с. (88 кВт)

максимальная скорость: 150 км/ч

разгон 0-50 км/ч: 3,1 сек

разгон: 0-100 км/ч: 9,0 сек

цена (первое издание): 37 900 евро

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, недавно FIAT показал очень практичную модель – утилитарный пикап.

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