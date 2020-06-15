VW поможет: какими электромобилями Ford завалит рынок

У компании Ford уже есть один массовый электромобиль – кроссовер Ford Mustang Mach-E (модель уже представлена, но пока не производится). Однако, это будет не единственная "электричка", которую компания уготовила на недалекое будущее.

На днях автогигант сообщил, что к середине 2022 года выпустит ещё два электрокара – "батареечные" версии пикапа F-!50 и фургона Transit.

Пока неизвестно, какая из двух моделей увидит свет первым. Предполагается, что это будет Ford Transit, поскольку американские дилеры ожидают новинку уже в 2021 году. Впрочем, возможно, что обе машины выйдут одновременно, поскольку прототипы и Ford F-150 EV, и Transit EV, уже готовы.

Прототип электрического Транзита

Прототип электрического Ford F-150

Однако и это ещё не все будущие "электрички" от Форд. Как уже ранее сообщал OBOZREVATEL, на днях американский концерн подписал сотрудничество Volkswagen, и в рамках этих договоренностей немцы предоставят "голубому" овалу свою модульную платформу MEB, на которой Форд сделает ещё один электрокар. Этот автомобиль отправится на конвейер в 2023 году, ежегодно компания намерена выпускать 100 000 таких авто. Как ожидается, это будет компактная модель – возможно, перелицованная версия нового хетчбэка VW ID.3.

Еще одним электрокаром Ford станет модель на платформе Volkswagen

Таким образом, в ближайшие годы в портфеле Ford будет как минимум четыре электромобиля для абсолютно разных сегментов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что у популярного пикапа Ford появилась супер экономичная версия.