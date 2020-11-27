Daimler запатентовал обозначения электрических Mercedes-AMG

Концерн Daimler AG запатентовал в европейском ведомстве по защите интеллектуальной собственности (EUIPA) обозначения для будущих электрических моделей подразделения Mercedes-AMG

Об этом сообщается на сайте ведомства. В соответствии с документами, электрические модели Mercedes-AMG получат обозначение EQE 43, EQE 53 и EQE 63.

Напомним, что анонсированная в прошлом месяце новинка EQE создана на базе популярного седана E-Class. Она будет использовать новую электрическую платформу Electric Vehicle Architecture (EVA). Помимо базовых версий поклонникам спортивного стиля будут предложены соответствующие версии под брендом Mercedes-AMG, которые, в зависимости от степени "заряженности", будут иметь обозначения EQE 43, EQE 53 и EQE 63.

В дальнейшем, в соответствии со стратегией развития, концерн намерен существенно расширить линейку электрических и гибридных моделей, включая автомобили суббрендов AMG и Maybach В частности, в будущем году ожидается дебют гибридного спорткара AMG GT с битурбированным 4-литровым V8 и электромотором суммарной мощностью 800 л.с. Также в будущем году Mercedes-AMG отправит заказчикам первые экземпляры гиперкара One.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz представила очередное поколение флагманского седана Mercedes-Maybach и новую версию кроссовера Mercedes-Maybach GLS.