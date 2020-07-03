Даешь 500000! BMW готовится к наступлению на рынок электромобилей

BMW Group планирует существенно расширить свои производственные мощности по выпуску компонентов для электромобилей на немецком заводе в Дингольфинге.

В соответствии со стратегией развития, концерн намерен увеличить выпуск электромоторов, трансмиссий, электронных компонентов и батарей для электромобилей на своем заводе в Баварии.

Завод BMW в Дингольфинге. Фото: bmw.com

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В планах компании довести ежегодный объем производств компонентов для электромобилей до полумиллиона. Напомним, что завод в Дингольфинге наладил выпуск компонентов для электромобиля BMW i3 в 2013 году. С тех пор объемы производства электрических силовых агрегатов существенно возросли.

Завод BMW в Дингольфинге. Фото: bmw.com

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Силовой агрегат BMW e-drive включает в себя электромотор, трансмиссию, а также управляющую электронику. Пятое поколение e-drive будет использоваться на новом электрическом кроссовере BMW iX3, производство которого стартует в Китае к конце лета.

Завод BMW в Дингольфинге. Фото: bmw.com

Помимо BMW e-drive, Competence Center в Дингольфинге будет производить различные компоненты для электромобилей, в том числе батарейные модули и высоковольтные батареи на 8-ми производственных линиях. Причем, четыре новых конвейера появятся уже в ближайшее время.

Завод BMW в Дингольфинге. Фото: bmw.com

В ближайшие несколько лет производственные площади Competence Center для изготовления электрических компонентов будут увеличены в 10 раз (!) с 8000 м кв до 80 тыс м кв., а количество сотрудников вырастет на 2 тысячи человек.

Завод BMW в Дингольфинге. Фото: bmw.com

Расширение завода в Дингольфинге позволит компании существенно расширить влияние на перспективном рынке электромобилей. В 2021 году каждый четвертый автомобиль, продаваемый компанией на европейском рынке будет иметь электрические компоненты. К 2030 году их число должно составить половину от всей выпускаемой продукции. В 2023 году BMW Group обещает предложить покупателям не менее 25 моделей с электрическими компонентами, причем примерно половина из них будут передвигаться исключительно на электротяге.

Завод BMW в Дингольфинге. Фото: bmw.com

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В настоящее время примерно 10% продукции, выпускаемой заводом в Дингольфинге, имеют электрические компоненты. С запуском электрического кроссовера BMW iNext в 2021 году, на конвейере завода будут одновременно собирать гибриды, автомобили с ДВС и электромобили.

Кроме того, в Дингольфинге готовятся к запуску в производство нового поколения флагманского седана BMW 7 Series. Новинка будет оснащаться бензиновыми и дизельными моторами, получит гибридную plug-in версию, а также впервые обзаведется полностью электрической модификацией.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания BMW презентовала "заряженный" M5 2021.