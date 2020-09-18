Журналисты протестировали самый дешевый электрокар — Citroen за 6900 евро

Этим летом на европейский рынок вышел необычный автомобиль – маленький электрокар Citroen Ami. Похожий на игрушку, этот "малыш" стоит всего 6900 евро. Недавно журналисты Западной Европы протестировали эту машину и сложили о ней свое мнение.

OBOZREVATEL собрал совокупное мнение тест-пилотов разных изданий и сформировал несколько тезисов, которые могут дать определенное представление о самом дешевом электромобиле Европы (чтобы посмотреть оригинальные видеотесты, доскролльте до конца страницы).

Citroen Ami. Фото: Citroen

В лучших традициях марки Citroën Ami выходит за рамки обычных дизайнерских идей. Новый Ami – двухместный автомобиль квадратной формы, который может ускоряться всего до 45 км/ч. Его кузов сделан из пластика, а габариты такие – длина всего 2,41 метра, а ширина 1,39 метра, – что даже "Смарт" кажется великаном на его фоне.

Citroen Ami. Фото: Citroen

Ami состоит менее чем из 250 частей. Передняя и задняя части обладают абсолютно идентичной формой, отличить их между собой можно разве что по оптике, бамперам и выштамповкам под номерные знаки. Еще одна интересная деталь: пассажирская дверь открывается классически, а водительская – против хода, то есть "суицидально" по автомобильной терминологии.

Citroen Ami. Фото: Citroen

Интерьер выглядит как набор обычных жестких пластиковых деталей. В салоне помещаются два человека, но абсолютный комфорт будет лишь у тех, чей рост не превышает 1,5 м. Водительское сиденье можно перемещать в продольном направлении, сиденье переднего пассажира установлены посредине. Боковые окна сделаны в виде форточек, как на легендарном Citroën 2CV, что намекает на славную историю Citroën.

Citroen Ami. Фото: Citroen

Citoroen Ami – определенно не настоящая машина. Официально он классифицируется как "легкий четырехколесный автомобиль для перевозки пассажиров L6e-BP". В Германии, например, авто такого класса разрешены для пользования лицами старше 16 лет, которые имеют водительские права на мопед. Однако ездить на них можно лишь со скоростью до 45 км/ч – собственно, поэтому у "Ами" аналогичная "максималка". Отсюда Ami не предназначен для конкуренции с автомобилями – это альтернатива общественному транспорту, велосипедам или электросамокатам. Его целевая аудитория – это молодые люди, которые хотят ездить на чем-то небольшом и, вместе с тем, необычном.

Citroen Ami. Фото: Citroen

Ami идеально подходит для езды по большим городам, ведь его радиус поворота составляет 7,20 метра, но все же главный козырь - это то, что не удается даже "Смарту" – парковка под прямым углом в один маневр в узком пространстве.

Citroen Ami. Фото: Citroen

А еще, несмотря на небольшую мощность, – чуть меньше 8 л.с. (6 кВт) – он активно стартует на светофорах. Все это благодаря своему электрическому происхождению (хорошей тяге) и весу всего в 471 кг, из которых 69 кг приходится на батарею емкостью 5,5 кВтч.

Единственный недостаток – это фоновый шум. Салон плохо изолирован, поэтому звук электромотора слышен намного громче, чем обычно, плюс присутствует шум от качения колес.

Citroen Ami. Фото: Citroen

Citroën Ami не рассчитан на длительные поездки. Проехав не более 75 километров, он срочно запросит зарядку. Однако его можно легко "запитать" от обычной домашней розетки, которая полностью зарядит аккумулятор всего за три часа.

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