Citroen создал эффектного соперника Nissan Leaf

Новый Citroen C4 2021 представлен официально с красивыми фото и полными характеристиками. Производитель также подготовил электромобиль Citroen e-C4, который сразится с Nissan Leaf.

Новый Citroen C4 2021 модельного года. Фото: Citroen

На предыдущую модель новый С4 совсем не похож. Автомобиль своим появлением не только является продолжением компактной модели, но также заменяет Cactus. Поэтому новинка сочетает в себе черты хэтчбека и кроссовера. Кузов получил необычный динамичный силуэт, а передние фары и задние фонари выполнены в двухуровневом формате.

Салон Ситроен С4 2021 полностью отличается от предшественника. Здесь очень простые и современные формы, лаконичная архитектура и эргономичное размещение органов управления. За практичность отвечают многочисленные карманы и отделения для мелочевки, а за комфорт – специальный наполнитель в креслах. Переднему пассажиру предложено крепление для планшета.

Новый Citroen C4 2021 модельного года. Фото: Citroen

Новый Citroen C4 2021 модельного года. Фото: Citroen

Новый Citroen C4 2021 модельного года. Фото: Citroen

В салонное зеркало заднего вида встроен видеорегистратор, который позволяет записывать видео на 16 Гб. Также доступны система слежения за разметкой и распознавание дорожных знаков, экстренное автоматическое торможение и адаптивный круиз-контроль.

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Главная техническая особенность Citroen C4 2021 модельного года – подвеска с гидравлическими буферами, которая представляет собой эволюцию классической гидропневматической подвески Ситроен. Производитель обещает очень комфортную езду.

Электромобиль Citroen e-C4 2021 модельного года. Фото: Citroen

Моторная гамма нового Citroen C4 получилась действительно широкой. В ней представлены не только бензиновые (100-155 л.с.) и дизельные (110-130 л.с.) версии, но также и электрическая модификация. В этом случае мотор располагает мощностью 136 л.с. Батарейный блок емкостью 50 кВтч обеспечивает запас хода 350 км.

Электромобиль Citroen e-C4 2021 модельного года. Фото: Citroen

Длина/ширина/высота – 4360 мм/1800 мм/1525 мм. Колесная база составляет 2670 мм. Объем багажника равен 380 л. В продажу на европейском рынке новый Ситроен С4 отправится осенью.

Nissan Leaf – главный соперник для электрического Citroen C4. Фото: Nissan

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о первом электрическом кроссовере Skoda, который показали на новых фото.