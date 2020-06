Citroen показал 9-местный электромобиль

Французская компания Citroen представила новый полностью электрический минивен Citroеn е-SpaceTourer. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В семье электромобилей Citroen – очередное пополнение. После дебюта коммерческой модели e-Jumpy и городского микромобиля Ami, компания презентовала стильный минивен на электротяге.

Citroеn е-SpaceTourer

Благодаря широким возможностям трансформации салона, новинка способна взять "на борт" от 5 до 9 человек. Автомобиль построен на базе хорошо знакомой модели SpaceTourer, но в отличие от других представителей семейства, передвигается исключительно на электричестве.

В основе новинки лежит модульная платформа EMP2, позволяющая использовать как традиционные двигатели внутреннего сгорания, так и электрические компоненты. В соответствии со стратегией Inspired By You All, компания намерена до конца нынешнего года презентовать шесть электрифицированных автомобилей.

Citroеn е-SpaceTourer

Автомобиль оснащен 136-сильным (100 кВт) электромотором, которые обладает крутящим моментом 260 Нм. Литий-ионная батарея емкостью 50 кВтч состоит из 18 ячеек. По заверению создателей, минивен способен преодолеть до 230 км (WLTP). Компания предоставляет гарантию на батарею на 8 лет или 160 тысяч км пробега.

Citroеn е-SpaceTourer

Водитель может выбрать один из трех режимов работы силового агрегата: Eco, Normal и Power. В режиме Normal система предоставляет 80 кВт мощности и 210 Нм момента. Это позволяет обеспечить идеальный баланс между запасом хода и динамикой. В режиме Eco отдача снижена до 60 кВт и 190 Нм, а энергопотребление минимизировано для достижения максимальной дистанции пробега. В режиме Power силовая установка предоставляет максимально возможную отдачу мотора (100 кВт/260 Нм). Но независимо от выбранного режима, максимальная скорость ограничена на отметке 130 км/ч.

Citroеn е-SpaceTourer

Заряжать батарею можно от обычной розетки, с помощью зарядного устройства Wallbox 7,4 кВт (около 8 часов) или на "быстрой" зарядке – 80% емкости за 30 минут.

В салоне появились специальная панель приборов, а также 7-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. С помощью приложения MyCitroën владелец е-SpaceTourer может дистанционно управлять процессом зарядки батареи.

Citroеn е-SpaceTourer

Для комфорта и безопасности, е-SpaceTourer снабжен комплексом электронных помощников водителя, в том числе, системой экстренного торможения, помощи при старте в гору, контроля за "слепыми" зонами, системой мониторинга состояния водителя и предотвращения столкновения при движении задним ходом.

