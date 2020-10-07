Что собой представляет самый дешевый электрокар за 3600 евро

Виталий Сазонов Электромобили 11:04, 7.10.2020 Обновлено: 14:13, 7.10.2020

Китайские блогеры опубликовали видеообзор самого дешевого электромобиля в мире по состоянию на 2020 год. Новинка представляет собой полноценный автомобиль c довольно неплохими характеристиками.

Автомобиль вышел на рынок всего два месяца назад, и у себя на родине, в Китае, он сразу обрел популярность – с первых дней приема заказов было продано 50 000 экземпляров модели. И неудивительно, ведь эта машина стоит в стране 28 800 юаней, то есть около 3600 евро (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Самый дешевый электромобиль в мире.
Скриншот видео

Именуется новинка Wuling Hong Guang Mini EV. Ее длина составляет менее 3 метров, но несмотря на это, классифицируется модель как полноценное авто. Салон электрокара вмещает до 4 человек. При этом сделан он на неплохом уровне – в разработке и производстве китайской компании SAIC помогают партнеры из General Motors.

Самый дешевый электромобиль в мире.
Скриншот видео

В движение самый дешевый электромобиль приводится электродвигателем мощностью 13 кВт (17,7 л.с.) и крутящим моментом 85 Нм. Guang Mini EV развивает максимальную скорость 100 км/ч, а на одном заряде проезжает 120 км в базовой версии и 170 км в топовой. В первом случае идет АКБ на 9,2 кВтч, во втором – на 13,8 кВтч. Замечательно, как для такой компактной машины.

Самый дешевый электромобиль в мире - так он устроен.
Фото: SAIC

Быстрая зарядка не предусмотрена, зато "подпитывать" машину можно переменным током, и это впечатляет. Помимо этого, аккумулятор самого дешевого автомобиля имеет систему управления температурой, благодаря чему его можно прогревать, когда на улице стоит холод.

В плане безопасности Guang Mini EV не является примером для подражания – в нем нет подушек безопасности и системы стабилизации. Оснащение представлено лишь ABS и EBD, а также системой ISOFIX для детских кресел. Однако в GM уточнили, что конструкция автомобиля сделана из металлов повышенной жесткости, а салон разработан так, что достойно защищает пассажиров на скоростях, на которые способен этот электромобиль.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал об электромобиле Citroen за 6900 евро.

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