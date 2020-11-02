Chevrolet показал электрический ретропикап

Американская компания Chevrolet подготовила к предстоящей выставке тюнинга уникальный пикап 1977 K5 Blazer-E на электротяге.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новинка подготовлена подразделением Chevrolet Performance и снабжена комплектом eCrate, продажи которого стартуют ориентировочно во второй половине будущего года.

На выставке SEMA360, компания Chevrolet покажет пикап K5 Blazer 1977 года, который перевели на электротягу. Внешне новый Chevrolet K5 Blazer-E практически ничем не отличается от стандартного внедорожника с бензиновым мотором: электромобиль в нем можно опознать лишь по фирменным шильдикам с окрашенными в оранжевый цвет буквами E и EV в названиях модели и марки.

Chevrolet K5 Blazer-E media.chevrolet.com

Впервые электрический комплект eCrate дебютировал на 710-сильном концепте Chevrolet eCOPO Camaro в 2018 году. Годом спустя он же использовался при постройке пикапа Chevrolet E-10 на базе классической модели C-10 1962 года.

Новые проект K5 Blazer-E сохранил максимальную аутентичность, а для его электрификации на 90% использованы компоненты серийного электромобиля Chevrolet Bolt EV. Таким образом на смену 175-сильному бензиновому 6,6-литровому V8 и 3-ступенчатому "автомату" пришел современный 200-сильный электромотор и электронноуправляемая 4-ступенчатая АКП. В остальном, это все тот же "старый добрый" рамный пикап Blazer с полным приводом.

Под капотом Chevrolet K5 Blazer-E – современный 200-сильный электромотор и электронноуправляемая 4-ступенчатая АКП media.chevrolet.com

Батарея емкостью 60 кВтч расположилась в багажном отделении машины media.chevrolet.com

Батарея емкостью 60 кВтч расположилась в багажном отделении машины. Автомобиль имеет электрические усилители руля и тормозов, а соответствующие приборы аккуратно вписали в оригинальную приборную панель.

Chevrolet K5 Blazer-E media.chevrolet.com

Уже во второй половине будущего года все желающие перевести свои ретро авто на электротягу смогут приобрести комплекты eCrate от Chevrolet Performance. Кроме того, в компания работают над адаптацией для него новых аккумуляторов серии Ultium. К счастью, есть хорошие новости и для любителей традиционных ДВС – 5,7-литровые бензиновые двигатели V8 LSX также будут доступны для покупателей.

Chevrolet K5 Blazer-E media.chevrolet.com

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