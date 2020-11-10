Chevrolet готовит сразу два бюджетных электромобиля

Сергей Иванов Электромобили 16:20, 10.11.2020

Американская компания Chevrolet готовит к дебюту сразу два электромобиля – хэтчбек Bolt EV и кроссовер Bolt EUV.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Компания пообещала, что обе новинки получат систему полностью автономного управления для движения по скоростным магистралям Super Cruise.

2022 Chevrolet Bolt EUV
media.gm.com

Система позволит без вмешательства водителя в процесс движения преодолеть до 500 км (по циклу NEDC). Пока компания не сообщает технических подробностей о новинке. Известно, что Bolt EUV будет построен на платформе BEV2. Предполагается, что Bolt EUV получит тяговую батарею энергоемкостью 66 кВтч и электромотор мощностью 150 кВт (204 л.с.). Внешне новинка будет перекликаться с обликом недавно представленного в Китае электрического кроссовера Buick Velite 7.

2022 Buick Velite 7
media.gm.com

Кроме того, обе новинки получат информационно-развлекательную систему Power Flow Screen, которая позволит водителю получать всю необходимую информацию о состоянии электрических компонентов автомобиля, запасе хода, уровне заряда батареи и режиму работы системы рекуперации энергии торможения.

2022 Bolt EV
media.gm.com

Обновленный Bolt EV и кроссовер Bolt EUV, созданный на его базе начнут выпускать на заводе концерна General Motors летом будущего года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, концерн GM представил электрический пикап Hummer by GMC.

Комментировать
Авто Электромобили

Смотрите также

Зеленский ответил недоброжелателям: это за гранью человечности, зло возвращается стократно

Путин объявил о введении российских миротворцев в Нагорный Карабах. Видео заявления

Коронавирусом в Украине заразились более 10 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 10 ноября

Помощник Тищенко "заминировал" Александровскую больницу в Киеве? Лерос показал новое расследование

В Армении протестующие избили спикера парламента, а Пашинян объяснил причину капитуляции в Карабахе