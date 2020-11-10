Chevrolet готовит сразу два бюджетных электромобиля

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
537
Chevrolet готовит сразу два бюджетных электромобиля

Американская компания Chevrolet готовит к дебюту сразу два электромобиля – хэтчбек Bolt EV и кроссовер Bolt EUV.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Компания пообещала, что обе новинки получат систему полностью автономного управления для движения по скоростным магистралям Super Cruise.

2022 Chevrolet Bolt EUV

Система позволит без вмешательства водителя в процесс движения преодолеть до 500 км (по циклу NEDC). Пока компания не сообщает технических подробностей о новинке. Известно, что Bolt EUV будет построен на платформе BEV2. Предполагается, что Bolt EUV получит тяговую батарею энергоемкостью 66 кВтч и электромотор мощностью 150 кВт (204 л.с.). Внешне новинка будет перекликаться с обликом недавно представленного в Китае электрического кроссовера Buick Velite 7.

2022 Buick Velite 7

Кроме того, обе новинки получат информационно-развлекательную систему Power Flow Screen, которая позволит водителю получать всю необходимую информацию о состоянии электрических компонентов автомобиля, запасе хода, уровне заряда батареи и режиму работы системы рекуперации энергии торможения.

2022 Bolt EV

Обновленный Bolt EV и кроссовер Bolt EUV, созданный на его базе начнут выпускать на заводе концерна General Motors летом будущего года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, концерн GM представил электрический пикап Hummer by GMC.

СШАНовости автомираBuickGeneral MotorsChevroletэлектромобили