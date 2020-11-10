Chevrolet готовит сразу два бюджетных электромобиля

Американская компания Chevrolet готовит к дебюту сразу два электромобиля – хэтчбек Bolt EV и кроссовер Bolt EUV.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Компания пообещала, что обе новинки получат систему полностью автономного управления для движения по скоростным магистралям Super Cruise.

Система позволит без вмешательства водителя в процесс движения преодолеть до 500 км (по циклу NEDC). Пока компания не сообщает технических подробностей о новинке. Известно, что Bolt EUV будет построен на платформе BEV2. Предполагается, что Bolt EUV получит тяговую батарею энергоемкостью 66 кВтч и электромотор мощностью 150 кВт (204 л.с.). Внешне новинка будет перекликаться с обликом недавно представленного в Китае электрического кроссовера Buick Velite 7.

Кроме того, обе новинки получат информационно-развлекательную систему Power Flow Screen, которая позволит водителю получать всю необходимую информацию о состоянии электрических компонентов автомобиля, запасе хода, уровне заряда батареи и режиму работы системы рекуперации энергии торможения.

Обновленный Bolt EV и кроссовер Bolt EUV, созданный на его базе начнут выпускать на заводе концерна General Motors летом будущего года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, концерн GM представил электрический пикап Hummer by GMC.