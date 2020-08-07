Cadillac готовит свой первый в истории электрический кроссовер

Компания Cadillac намерена начать производство первого в своей истории кроссовера на электротяге. Прототип новинки, получившей имя Lyriq презентовали для мировой общественности.

Прототип электрического кроссовера Cadillac Lyriq. Фото: media.gm.com

По словам представителей компании, прототип на "80-85% соответствует будущей серийной модели". По своим размерам, он займет промежуточное место между Cadillac XT5 (длина 4813 мм) и XT6 (5050 мм), то есть будет сопоставим с Tesla Model X.

Cadillac Lyric будет использовать электрическую модульную платформу с высокопроизводительными батареями Ultium. В топовой версии новинка получит батарею энергоемкостью 100 кВтч, что позволит преодолевать без остановки свыше 480 км. Также автопроизводитель обещает, что Lyriq сможет использовать быстрые зарядные станции мощностью до 150 кВт.

Прототип электрического кроссовера Cadillac Lyriq. Фото: media.gm.com

В аккумуляторной батарее GM Ultium применяется уникальная комбинация никеля, кобальта, марганца и алюминия (NCMA). В качестве катода используется алюминий, чтобы снизить потребность в редкоземельных материалах, таких как кобальт. По словам создателей, такая батарея требует на 70% меньше кобальта по сравнению с нынешними батареями GM. Кроме того, за счет оптимизации конструкции в батарейном модуле удалось минимизировать количество проводов.

Прототип электрического кроссовера Cadillac Lyriq. Фото: media.gm.com

Одним из самых ярких элементов салона нового Cadillac Lyriq является огромный 33-дюймовый LED-дисплей, который занимает большую часть приборной панели. Он обеспечит водителя и его спутников всевозможной информацией, позволит управлять мультимедийнной системой и вспомогательными функциями.

Прототип электрического кроссовера Cadillac Lyriq. Фото: media.gm.com

По утверждению создателей, этот дисплей имеет самую высокую плотность пикселей среди аналогов, используемых другими автопроизводителями. Он способен отображать более миллиарда цветов – в 64 раза больше, чем у любого другого авто.

Прототип электрического кроссовера Cadillac Lyriq. Фото: media.gm.com

Также в машине установили всплывающий дисплей с расширенной реальностью: в ближней плоскости отображается скорость и другие оперативные данные, а в дальней плоскости он показывает навигационные сигналы и важные предупреждения. Кроме того, Cadillac Lyriq получит самую последнюю версию системы Super Cruise – первого в отрасли полноценного автопилота.

Прототип электрического кроссовера Cadillac Lyriq. Фото: media.gm.com

Cadillac также представит новую технологию шумоподавления с большим количеством датчиков и микрофонов. Новая система позволяет нейтрализовать шумы, в том числе от колес, в более широком диапазоне частот.

Прототип электрического кроссовера Cadillac Lyriq. Фото: media.gm.com

Купеобразный дизайн Cadillac Lyriq отличается чистыми поверхностями и четкими линиями.

Прототип электрического кроссовера Cadillac Lyriq. Фото: media.gm.com

В передней части машины доминирует облицовка из так называемого "черного кристалла", которая также используется для создания оригинального светового рисунка в темное время суток. Интересно решена фирменная эмблема, которая выполнена на светодиодах.

Прототип электрического кроссовера Cadillac Lyriq. Фото: media.gm.com

"Lyriq представляет собой следующую итерацию стиля культового бренда, основанную на электрификации, которую может выразить только Cadillac", – рассказывает Эндрю Смит, исполнительный директор Global Cadillac Design. – Внутри и снаружи Lyriq представляет собой продуманную интеграцию дизайна и технологий и призван сделать каждую поездку событием".

Прототип электрического кроссовера Cadillac Lyriq. Фото: media.gm.com

Производство серийной модели планируется начать в 2022 году. Покупателям будут предложены несколько вариантов батарей и электромоторов, а также задне-, так и полноприводные версии.

Прототип электрического кроссовера Cadillac Lyriq. Фото: media.gm.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в разработке электрической платформы GM принимают участие специалисты компании Honda.