Cadillac готовит свой первый в истории электрический кроссовер
Компания Cadillac намерена начать производство первого в своей истории кроссовера на электротяге. Прототип новинки, получившей имя Lyriq презентовали для мировой общественности.
По словам представителей компании, прототип на "80-85% соответствует будущей серийной модели". По своим размерам, он займет промежуточное место между Cadillac XT5 (длина 4813 мм) и XT6 (5050 мм), то есть будет сопоставим с Tesla Model X.
Cadillac Lyric будет использовать электрическую модульную платформу с высокопроизводительными батареями Ultium. В топовой версии новинка получит батарею энергоемкостью 100 кВтч, что позволит преодолевать без остановки свыше 480 км. Также автопроизводитель обещает, что Lyriq сможет использовать быстрые зарядные станции мощностью до 150 кВт.
В аккумуляторной батарее GM Ultium применяется уникальная комбинация никеля, кобальта, марганца и алюминия (NCMA). В качестве катода используется алюминий, чтобы снизить потребность в редкоземельных материалах, таких как кобальт. По словам создателей, такая батарея требует на 70% меньше кобальта по сравнению с нынешними батареями GM. Кроме того, за счет оптимизации конструкции в батарейном модуле удалось минимизировать количество проводов.
Одним из самых ярких элементов салона нового Cadillac Lyriq является огромный 33-дюймовый LED-дисплей, который занимает большую часть приборной панели. Он обеспечит водителя и его спутников всевозможной информацией, позволит управлять мультимедийнной системой и вспомогательными функциями.
По утверждению создателей, этот дисплей имеет самую высокую плотность пикселей среди аналогов, используемых другими автопроизводителями. Он способен отображать более миллиарда цветов – в 64 раза больше, чем у любого другого авто.
Также в машине установили всплывающий дисплей с расширенной реальностью: в ближней плоскости отображается скорость и другие оперативные данные, а в дальней плоскости он показывает навигационные сигналы и важные предупреждения. Кроме того, Cadillac Lyriq получит самую последнюю версию системы Super Cruise – первого в отрасли полноценного автопилота.
Cadillac также представит новую технологию шумоподавления с большим количеством датчиков и микрофонов. Новая система позволяет нейтрализовать шумы, в том числе от колес, в более широком диапазоне частот.
Купеобразный дизайн Cadillac Lyriq отличается чистыми поверхностями и четкими линиями.
В передней части машины доминирует облицовка из так называемого "черного кристалла", которая также используется для создания оригинального светового рисунка в темное время суток. Интересно решена фирменная эмблема, которая выполнена на светодиодах.
"Lyriq представляет собой следующую итерацию стиля культового бренда, основанную на электрификации, которую может выразить только Cadillac", – рассказывает Эндрю Смит, исполнительный директор Global Cadillac Design. – Внутри и снаружи Lyriq представляет собой продуманную интеграцию дизайна и технологий и призван сделать каждую поездку событием".
Производство серийной модели планируется начать в 2022 году. Покупателям будут предложены несколько вариантов батарей и электромоторов, а также задне-, так и полноприводные версии.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в разработке электрической платформы GM принимают участие специалисты компании Honda.