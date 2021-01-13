Cadillac анонсировал новый флагманский седан Celestiq

На выставке бытовой электроники в Лас-Вегасе компания Cadillac представила тизеры флагманского электрического седана Celestiq.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. По словам создателей, новинка должна установить новые стандарты в сегменте представительских седанов, а также продемонстрировать дизайнерские и технологические возможности бренда Cadillac.

Для создания Cadillac Celestiq использовалась модульная платформа Ultium, которая позволила дизайнерам чувствовать себя более свободными в реализации своих идей. Результатом стал стильный и привлекательный автомобиль с гармоничными пропорциями.

Каждый экземпляр новой модели будет собираться с учетом индивидуальных предпочтений будущего владельца. В его отделке будут использоваться изысканные материалы и декоративные элементы ручной работы. Это поможет максимально персонализировать каждый экземпляр автомобиля.

Среди особенностей Celestiq – полный привод и полноуправляемое шасси. Но главной изюминкой новинки станет уникальная панорамная крыша, состоящая из четырех смарт-панелей на основе взвешенных частиц (SPD). Она может мгновенно затемняться или делаться прозрачной, что позволяет осуществлять точный контроль количества проходящего света и тепла.

В салоне новинки будет использоваться полностью цифровая приборная панель на всю ширину салона, с несколькими сенсорными экранами, которые позволят водителю и переднему пассажиру не мешать друг другу.

А для задних пассажиров будут предложены индивидуальные экраны для работы, отдыха или развлечений. Удобные кресла на обоих рядах будут разделены сенсорными консолями, помогающими создать обитателям салона максимальный уровень комфорта.

Презентация концепта состоится в ближайшее месяцы, а через год можно ожидать появления его серийной инкарнации.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Cadillac представила электрический кроccовер Lyriq, а материнский концерн General Motors поделился стратегией развития и сменил фирменній логотип.