Бюджетные Renault станут электрическими

По словам руководителя подразделения Renault Europe Филиппа Бюро, через несколько лет семейство автомобилей Dacia получит электрические версии.

Как стало известно OBOZREVATEL, в компании Renault планируют пополнить семейство Dacia электрическими версиями. Напомним, что на европейском рынке популярные бюджетные модели Duster, Logan, Sandero, Lodgy и Dokker продаются под брендом Dacia.

Модельный ряд семейства Dacia media.renault.com

Коммерческий успех бренда обусловлен хорошим соотношение цены и качества, но постоянное ужесточение экологических норм требует внесения изменений в существующий модельный ряд. По словам председателя правления Renault Europe Филиппа Буро, Dacia скоро станет электрифицированным брендом, использующим технологии материнской компании Renault.

"Ключевым элементом стратегии продаж Dacia является соотношение цены и качества, и одним из аспектов этого является использование технологий Renault, пусть и с некоторой задержкой в применении, рассказывает Филипп Бюро. – Таким образом, Dacia получит все, что есть у Renault с точки зрения электрификации. В любом случае, мы должны будем электрифицировать бренд как за счет электромобилей, так и гибридов. Да, сегодня у Dacia нет электрических версий, но в Европе есть еще немало брендов, у которых их тоже нет. Я думаю, что всем придется переходить на электричество, потому что это основная тенденция в отрасли".

Renault/Dacia Duster – один из бестселлеров в своем сегменте media.renault.com

По словам Филиппа Бюро, когда Dacia только выходила на европейский рынок, основными покупателями были жители деревень и небольших городов, "но сегодня у нас много покупателей в таких городах, как Париж. Они захотят иметь электрическую Dacia. Но, они также захотят, чтобы она была дешевле, чем электрический Renault". Поэтому появление электрических версий ожидается уже в ближайшие несколько лет.

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По поводу внедрения других технологий альянса Renault-Nissan в моделях Dacia, Бюро отметил, что со временем в автомобилях бренда появятся опции, которые сегодня не доступны. Однако, все зависит от того, готовы ли покупатели за них платить.

"Потребности наших клиентов сегодня достаточно простые: добраться из пункта А в пункт Б. Для этого в авто им нужны кондиционер, электрические стеклоподъемники, гидроусилитель руля, а не автопилот. Они знают, что никогда не получат автомобиль с автоматическим управлением за 10 тысяч евро. Когда потребуется, мы установим автопилот. Но постараемся сделать это как можно позже, иначе это разрушит бизнес-модель бренда".

Электрический кроссовер Renault City K-ZE для китайского рынка media.renault.com

Безусловно, электрификация семейства Dacia – это вопрос времени. Один из возможных сценариев развития – начать с такого продукта, как Renault City K-ZE китайского производства, стоимость которого в Поднебесной составляет 8700 долларов. Адаптация такой модели для европейского рынка выглядит вполне реальной и перспективной.

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