BYD представили электро-такси для китайского Uber

BYD разработала электромобиль D1 по заказу транспортной компании Didi Chuxiang, одной из крупнейших служб такси в Китае . Новинка способна преодолеть свыше 400 км.

Об этом сообщает пресс-служба Didi. Минивен BYD D1 оснащен литий-ионной батареей, которая обеспечивает запас хода на электротяге порядка 418 км.

BYD D1 didiglobal.com

В движение автомобиль приводится 100-киловаттным (136 л.с.) мотором. В списке опций новинки система полуавтоматического управления второго уровня, которая включает системы поддержания движения в полосе и экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, а также систему контроля за состоянием водителя.

BYD D1 didiglobal.com

С учетом того, что D1 предназначена в первую очередь для работы в такси, для пассажиров второго ряда предусмотрены два больших сенсорных дисплея, расположенных на спинках передних кресел. Они предлагают различную информацию, в то числе навигацию. Для удобного доступа в просторный салон автомобиль оснащен большими сдвижными дверями.

BYD D1 didiglobal.com

Передняя часть салона имеет минималистический дизайн, а большинство функций управляется с помощью сенсорного дисплея по центру торпеды. По словам представителей BYD, специалисты компании постарались сделать водительское сиденье максимально комфортным для ежедневных долгих поездок.

BYD D1 didiglobal.com

BYD и Didi начали совместный разрабатывать этот автомобиль два года назад. При подготовке использовались данные, собранные Didi от ее 550 миллионов пассажиров и 31 миллиона водителей. Стоит также отметить, что ежедневно в Китае компания Didi выполняет 60 миллионов заказов на услуги такси.

BYD D1 didiglobal.com

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