Buick презентовал футуристический электро-кроссовер

Концерн General Motors и его подразделение Buick презентовали концептуальный электрический кроссовер, который позволяет оценить новую стилистику бренда Buick.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинку представили на специальном мероприятии в Шанхае.

Buick Electra возвращается в модельный ряд, но уже не как классический седан, а электрический кроссовер. Напомним, что в линейке бренда Electra продержалась более 30 лет, с 1959 по 1990 г.

Возрожденное имя дали концептуальному кроссоверу, который открывает новую страницу в истории бренда Buick. Новинка представляет собой перспективную модель, в которой реализован новый дизайнерский язык марки.

Концепт создан сотрудниками пан-азиатского технического центра концерна GM, расположенного в Шанхае. Новая Electra объединяет в себе внешность кроссовера с эстетикой автомобилей Gran Turismo.

Новой стилистике Buick присущи чистые линии и эстетика минимализма, а вдохновение дизайнеры черпали в образе салона космического шатла. Именно поэтому автомобиль имеет большую площадь остекления, а также необычные двери-"бабочки" с заходящими на крышу гнутыми стеклами.

Среди других интересных дизайнерских решений – фирменный логотип со светодиодной подсветкой, массивные 23-дюймовые колесные диски, больше напоминающие лопасти, а также объемные светодиодные матричные фары и задние фонари.

Внутри Buick Electra выглядит столь же футуристически. В салоне имеется большой изогнутый дисплей, убирающееся рулевое колесо и четыре подвесных сиденья, которые создают визуальный эффект невесомости.

В списке опций – проекционный экран расширенной реальности, скрытая система кондиционирования, амбиентная подсветка и электронное зеркало заднего вида. Коммуникационная система eConnect нового поколения обеспечит доступ к различным онлайн-сервисам, а также предоставит водителю оперативную информацию о ситуации на дорогах.

Buick Electra создана на новой полностью электрической платформе GM Ultium. Кроссовер оснащен двумя тяговыми электромоторами, каждый из которых отвечает за свою пару колес. Суммарная мощность силового агрегата достигает 435 кВт (592 л.с.), a на спринт от 0 до 100 км/ч электромобилю потребуется 4,3 секунды. По данным производителя, запас хода батарей Ultium составляет порядка 660 км.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, концерн GM рассказал об электрической платформе Ultium Drive.