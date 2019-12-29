Настоящий бум: 2020 год станет годом электромобилей

В следующем году европейские автопроизводители выведут на рынок ряд новых машин, работающих от розетки. По мнению аналитиков, благодаря такому "скачку" 2020 год станет годом электромобилей.

Как сообщает издание The Guardian, которое ссылается на цифры аналитической фирмы IHS Markit, если сейчас в Европе доступно 100 моделей на электротяге, то уже к конце 2020 года их количество возрастет до 175. При этом до 2025 году "электрическое присутствие" станет еще большим – покупателям Старого Света предложат уже 330 моделей.

Volkswagen ID.3 cars.com

Новости Электромобили Tesla Model S и Porsche Taycan столкнулись на автобане

Естественно, такое положение дел отобразится на статистике продаж. В 2019 году продажи электромобилей в Европе составили 3,4% от общих продаж, а в 2020-м, согласно прогнозу, их доля увеличиться до 5,5%. Соответственно, по всему Европейскому Союзу продажи электромобилей должны вырасти с 319 000 единиц в 2019 году до 540 000 в 2020 году. Что касается долгосрочной перспективы, то, как ожидается, к 2026 году доля электромобилей на рынке составит уже одну пятую часть.

Opel Corsa-e cars.com

1 января в Европейском Союзе вступит в силу ряд новых правил, которые будут серьезно наказывать производителей автомобилей, если средние выбросы углекислого газа от автомобилей, которые они производят, будут превышать 95 г на 1 км. В случае превышения этого лимита компании должны будут заплатить штраф в размере 95 евро за каждый лишний грамм, умноженный на общее количество проданных автомобилей. Поэтому автопроизводители сейчас заинтересованы в выводе новых моделей электрокаров как никогда: они помогут им избежать серьезных санкций.

MINI Cooper SE cars.com

Что касается новых моделей электрифицированных авто, запланированных на 2020 год, то наиболее интересными для европейцев будут шесть стопроцентных электрокаров: Volkswagen ID.3, Opel Corsa-e, Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E, MINI Cooper SE и новый Fiat 500 Electric. Эти автомобили предложат приличные характеристики и привлекательные цены, перед которыми покупателям будет сложно устоять.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, почему у электромобилей падает запас хода зимой и дал советы о том, как этого избежать.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!